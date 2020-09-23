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General Electric прекратит строительство угольных электростанций
09:43 23.09.2020 |
Один из крупнейших в мире производителей угольных электростанций резко изменил ситуацию, выйдя с рынка и сосредоточившись на более "зеленых" альтернативах.
Американский промышленный гигант General Electric заявил о том, что будет закрывать или продавать угольные электростанции, так как приоритетными направлениями его деятельности являются возобновляемые источники энергии и производство электроэнергии.
Это произойдет в преддверии президентских выборов в США, когда кандидаты придерживаются совершенно разных взглядов на уголь.
Неправительственная организация - Совет по защите природных ресурсов - заявила, что этот шаг сделан "как раз вовремя".
В прошлом году GE заявляла, что будет уделять меньше внимания ископаемому топливу, что отражает растущее признание экологически чистых источников энергии в энергосистемах США. Но всего пять лет назад она заключила свою самую крупную сделку - заплатила почти 12,8 миллиарда долларов за бизнес, который производил турбины, работающие на угле.
В своем заявлении промышленный конгломерат высказал предположение, что это решение было мотивировано экономическими соображениями.
"Продолжая преобразование GE, мы сосредоточились на энергетических предприятиях, которые имеют привлекательную экономику и траекторию роста", - сказал старший вице-президент GE Рассел Стоукс. "Стремясь к выходу из рынка угольной электроэнергетики, мы будем продолжать оказывать поддержку нашим клиентам, помогая им поддерживать работу существующих электростанций рентабельным и эффективным способом, используя лучшие в своем классе технологии и опыт сервисного обслуживания".
GE заявила, что будет продолжать обслуживать существующие угольные электростанции, но предупредила, что в результате ее решения могут быть потеряны рабочие места.
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