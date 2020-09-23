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АЭС производят 50% электроэнергии страны - Минэнерго
08:12 23.09.2020 |
С начала месяца атомные электростанции выработали 50% всей электроэнергии в стране. Об этом сообщает Министерство энергетики, передает УНН.
ТЭЦ и ТЭС произвели 33,7% электроэнергии, ВИЭ ("зеленая") - 9,6%, ГЭС и ГАЭС - 5,8%.
Всего с начала месяца в Украине произведено электроэнергии 7,8 млрд кВт-час. Это на 7% больше плана и на 1,1% больше, чем в прошлом году, рассказали в министерстве.
На атомных станциях в работе 10 из 15 атомных энергоблоков, 5 блоков находятся в плановом ремонте, информируют в министерстве.
Также в Минэнерго сообщили, с какими запасами топлива Украина входит в зиму:
• угля на складах - 2,89 млн тонн, что на 1,71 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (245,4%);
• мазута - 48,2 тыс. тонн, что на 16,3 тыс. тонн больше, чем имели в прошлом году (150,9%);
• газа в подземных хранилищах - 27,113 млрд куб. метров, что составляет 136,9% против соответствующего периода прошлого года.
В Минэнерго также напомнили, что подготовка к осенне-зимнему сезону началась в конце июля.
"Уверена, что мы пройдем отопительный сезон спокойно и без проблем", - сообщила в. о. министра энергетики Ольга Буславец.
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