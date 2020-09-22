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Тариф на передачу электрической энергии планируют повысить в 3 раза до 640,23 грн за МВт-ч.
18:23 22.09.2020 |
Оператор Объединенной энергосистемы Украины госкомпания НЭК «Укрэнерго» предлагает с 1 ноября текущего года повысить тариф на передачу электроэнергии почти в 2,7 раза - до 640,48 грн за МВт-ч с 240,23 грн за МВт-ч.
Соответствующие обоснования повышения тарифа размещены на сайте компании.
При этом, компания предлагает установить такой тариф для объектов «зеленой» металлургии на уровне 108,83 грн за МВт-ч, опираясь на прогнозированные объемы производства предприятиями, которые отнесены к этой категории потребителей.
В компании отмечают, что вследствие продолжения действия нынешнего тарифа на услуги по передаче электрической энергии, у компании возникает дефицит средств для выполнения своих обязанностей в размере 9,95 млрд грн.
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