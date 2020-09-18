В ЕС не понимают, почему в проекте бюджета Украины нет средств на энергоэффективность

В проекте государственного бюджета Украины на 2021 год отсутствуют средства на энергоэффективные мероприятия, а выделенные угольной отрасли средства идут вразрез с заявлениями страны в поддержку европейского "зеленого" соглашения, считает глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Нам сложно понять, что в проекте бюджета на 2021 год Украина не выделила средства на энергоэффективность. Но там есть 3 млрд грн на поддержку угольных компаний. Это идет вразрез с заявлением в поддержку "зеленого" соглашения и не соответствует обязательствам Украины перед ЕС и Германией относительно совместного финансирования энергоэффективности", - сказал Маасикас в ходе 11-го Энергетического дня, организованного Европейско-украинским энергетическим агентством в четверг.

В то же время он выразил надежду, что в ходе обсуждения проекта закона о госбюджете на 2021 год в Верховной Раде "украинский вклад будет очерчен".

Вместе с тем Маасикас отметил: "Я убежден, что уже на саммите Украина-ЕС 1 октября, стороны официально подтвердят заинтересованность в "зеленом" соглашении.

Ранее Маасикас заявлял, что Европейский Союз предложит Украине поддержку в реализации программ, направленных на борьбу с изменениями климата.

По его мнению, Украина продемонстрировала большой интерес к сотрудничеству в рамках "зеленого" соглашения и готовность предложить структурированный и постоянный диалог в этой тематике. При этом он указал, в частности, на успешность повышения энергоэффективности жилых домов, выразив понимание, что дальнейшая реформа требует финансирования.

Мааасикас также подчеркнул необходимость избегать внедрения агрессивных технологий, базирующихся на ископаемых видах топлива и на "устойчивом экономическом национализме".