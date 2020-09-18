Финансовые новости
- |
- 18.09.20
- |
- 15:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ЕС не понимают, почему в проекте бюджета Украины нет средств на энергоэффективность
13:18 18.09.2020 |
В проекте государственного бюджета Украины на 2021 год отсутствуют средства на энергоэффективные мероприятия, а выделенные угольной отрасли средства идут вразрез с заявлениями страны в поддержку европейского "зеленого" соглашения, считает глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас.
"Нам сложно понять, что в проекте бюджета на 2021 год Украина не выделила средства на энергоэффективность. Но там есть 3 млрд грн на поддержку угольных компаний. Это идет вразрез с заявлением в поддержку "зеленого" соглашения и не соответствует обязательствам Украины перед ЕС и Германией относительно совместного финансирования энергоэффективности", - сказал Маасикас в ходе 11-го Энергетического дня, организованного Европейско-украинским энергетическим агентством в четверг.
В то же время он выразил надежду, что в ходе обсуждения проекта закона о госбюджете на 2021 год в Верховной Раде "украинский вклад будет очерчен".
Вместе с тем Маасикас отметил: "Я убежден, что уже на саммите Украина-ЕС 1 октября, стороны официально подтвердят заинтересованность в "зеленом" соглашении.
Ранее Маасикас заявлял, что Европейский Союз предложит Украине поддержку в реализации программ, направленных на борьбу с изменениями климата.
По его мнению, Украина продемонстрировала большой интерес к сотрудничеству в рамках "зеленого" соглашения и готовность предложить структурированный и постоянный диалог в этой тематике. При этом он указал, в частности, на успешность повышения энергоэффективности жилых домов, выразив понимание, что дальнейшая реформа требует финансирования.
Мааасикас также подчеркнул необходимость избегать внедрения агрессивных технологий, базирующихся на ископаемых видах топлива и на "устойчивом экономическом национализме".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада утвердила комиссию по отбору руководителя САП несмотря на угрозу отношениям с ЕС и кредита МВФ
|Артем Сытник вне закона. Что у Зеленского сделают с НАБУ после подарка от Конституционного суда
|Цугцванг для Банковой: Почему Зеленский все же не взялся защищать «слугу» Юрченко
|Что будет с Сытником: Какой самый плохой вариант выбирает власть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Внешний долг вырос еще на $2,5 млрд
|В ЕС не понимают, почему в проекте бюджета Украины нет средств на энергоэффективность
|Украина сможет профинансировать дефицит госбюджет-2021 в 6% ВВП без эмиссионной схемы - глава Минфина
|Минфин Украины предлагает ограничить на 5 лет перенос убытков прошлых лет – законопроект
|Дискаунтеры за неделю снизили стоимость бензина и ДТ на 20–90 коп
|Доплаты пенсионерам старше 75 лет начнутся с июля 2021 года
Это интересно
|Chainalysis: Восточная Европа лидирует по активности на даркнет-рынках
|Facebook представила автономную VR-гарнитуру Oculus Quest 2 за $299. А за дополнительные $79 её можно подключить к ПК
|Sony выпустит PlayStation 5 в ноябре. Она будет стоить так же, как Xbox
|Военные США тестируют собак-роботов на поле боя
|Volvo представила новую систему очистки воздуха в салоне
|Гибкие смартфоны станут тоньше благодаря новым OLED-панелям Samsung
|Кроссовер Jaguar F-Pace серьёзно обновлён