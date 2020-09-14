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Боррель намекнул, что дальнейшую судьбу «Северного потока-2» должна определить Германия
08:45 14.09.2020 |
Глава дипломатии ЕС отметил, что решение о дальнейшей судьбе газопровода "Северный поток-2", после отравления российского оппозиционера Алексея Навального, должна принимать Германия, а не Евросоюз.
Как пишет "Европейская правда", об этом Жозеп Боррель сказал в интервью изданию Financial Times, опубликованном 13 сентября.
Жозеп Боррель отметил, что это "в руках Германии", которая установила факт отравления Навального "Новичком", принимать решения о том, останавливать ли в связи с этим строительство "Северного потока-2".
"Северный поток-2" - это не европейский проект. Должен сказать, что Комиссия (Еврокомися - ЕП) никогда не проявляла значительного энтузиазма по поводу "Северного потока-2", - цитирует Борреля Financial Times.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена согласовывать с европейскими партнерами любые действия против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.
Она также отметила, что еще не приняла окончательного решения о том, коснутся ли действия против Москвы газопровода "Северный поток-2".
Сначала Меркель заявляла, что вопрос газопровода и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен. 7 сентября она заявила, что уже не исключает, что газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции.
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