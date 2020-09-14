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«Зеленые» аукционы стартуют со следующего года - Буславец
08:28 14.09.2020 |
Новая модель поддержки возобновляемых источников энергии через распределение квот на строительство на аукционах стартует в следующем году.
Об этом на пресс-конференции сказала и. о. министра энергетики Ольга Буславец, сообщает корреспондент Укринформа.
"Сейчас мы готовимся к такой модели поддержки. Прорабатывается возможность провести работу с международными организациями, чтобы определить квоты поддержки для ВИЭ, а также оптимальные места для строительства, чтобы это было приемлемо для энергосистемы, чтобы затраты на балансировку были минимальны. Эта работа будет положена в основу определения квот", - отметила Буславец.
По ее словам, по состоянию на 2020 год, Украина в 1,5 раза перевыполнила обязательства по строительству солнечных мощностей. При этом, план по строительству мощностей ветровой генерации был выполнен лишь на 50%.
"Это говорит о том, что надо пересмотреть подходы к поддержке тех или иных технологий", - выразила мнение глава министерства.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 21 июля приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии". Этот документ позволит, в частности, уменьшить размер «зеленых» тарифов для объектов, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 года до 31 декабря 2019 года. В частности, на 10-15% в зависимости от мощности - для солнечных электростанций и на 7,5% - для ветровых электростанций.
Ранее, 10 июня, Кабинет Министров подписал меморандум с производителями электроэнергии из ВИЭ, которые согласились снизить тарифы. Соглашение, в частности, предусматривает, что украинская власть обязуется определить и утвердить годовые квоты поддержки "зеленой" энергетики и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот.
По данным Укрэнерго, только в течение 2019 гда установленная мощность ветровых и солнечных электростанций в Украине увеличилась в 2,7 раза и достигла 4,7 ГВт. По состоянию на начало апреля 2020 года этот показатель возрос до 5,2 ГВт, что больше того объема, который энергосистема Украины способна принять без серьезных отклонений в работе.
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