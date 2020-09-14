Минэнерго отказывается от «Энергетического моста» - Буславец

Министерство энергетики планирует отказаться от реализации проекта "Энергетический мост".

Как передает Укринформ, об этом на пресс-конференции заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Она отметила, что на сегодняшний день Украина определила приоритетом полную техническую синхронизацию с европейскими энергосистемами и выполняет план, который был утвержден для этого. Поэтому министерство, по словам Буславец, уже вообще не рассматривает возможность реализации проекта "Энергетический мост".

По ее словам, поскольку ранее он рассматривался как источник финансирования строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, то теперь министерство ищет другие пути инвестирования для расширения мощностей ХАЭС.

Как сообщалось, согласно проекту "Энергетический мост", энергоблок №2 Хмельницкой АЭС должен быть выведен из объединенной энергосистемы Украины и подключен непосредственно для поставки электроэнергии на экспорт в страны ЕС. Самим "энергомостом" должна служить 450-километровая линия электропередач напряжением 750 кВ, которая связывает Хмельницкую АЭС с подстанцией (ПС) Виделка возле города Жешув в Польше. Хотя ПС не работает еще с начала 1990 годов прошлого столетия, в НАЭК "Энергоатом" неоднократно уверяли, что линия сохранилась без разрывов и значительных повреждений, и ввести линию в эксплуатацию можно за 18 месяцев.