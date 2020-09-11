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Госконцерн «Ядерное топливо» готовится к ликвидации – глава Минэнерго Украины
14:03 11.09.2020 |
Государственный концерн "Ядерное топливо" будет ликвидирован в связи с невыполнением определенной при его создании функции, передает Энергореформа.
"Концерн "Ядерное топливо" не выполнил свою функцию в отношении строительства сборок ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования", - заявила врио министра энергетики Ольга Буславец на пресс-конференции в Киеве 11 сентября.
Буславец уточнила, что этот вопрос рассматривался в ходе ее пребывания на "Восточном горно-обогатительном комбинате" и по итогам аудита компании.
Госконцерн "Ядерное топливо" создано с целью организации на территории Украины отдельных элементов ядерно-топливного цикла, таких как производство комплектующих ядерного топлива для атомных электростанций и сборка топливных кассет.
"Ядерное топливо" объединяет госпредприятия: "Восточный горно-обогатительный комбинат", "Смолы", "Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии".
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