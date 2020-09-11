Польская PGNiG осенью начнет разведку газа на западе Украины

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG осенью совместно с компанией Energy Resources of Ukraine (ERU) начнет геологоразведочные работы по поиску газа на западе Украины.

Об этом в интервью Укринформу рассказал председатель правления PGNiG Ежи Квецинский.

Он уточнил, что поисковые работы будут проводиться на Прикарпатье у границы с Польшей. Сейчас идет подготовка к их проведению. Квецинский предполагает, что потенциал залежей газа на украинской стороне от границы значительно выше, чем на польской в ​​пограничной зоне Подкарпатского воеводства.

Руководитель PGNiG отметил, что компания также заинтересована в поисках газа на востоке Украины.

Как сообщал Укринформ, председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах заявил, что сегодня гозодобывающие компании инициируют пересмотр своих программ в сторону сокращения: если были обязательства условно пробурить определенное количество скважин, то теперь это количество переносится на следующий год, а иногда и просто уменьшается. По его словам, теперь инвесторы выбирают наименее финансово рискованные проекты.