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ЧАЭС начала «горячие испытания» нового хранилища ядерного топлива
08:20 11.09.2020 |
Чернобыльская АЭС начала перевозку отработанного ядерного топлива из хранилища «мокрого» типа (ХОЯТ-1) в хранилище отработанного ядерного топлива «сухого» типа (ХОЯТ-2).
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения.
"Сегодня в рамках проведения «горячих» испытаний в хранилище отработанного ядерного топлива «сухого» типа ХОЯТ-2 была перевезена первая партия из 9 отработанных топливных сборок, которые накануне были загружены из хранилища "мокрого" типа ХОЯТ-1. Перевозка отработанного ядерного топлива происходит в рамках отдельного разрешения на ввод в эксплуатацию ядерной установки - хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2, которое было предоставлено Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины", - говорится в сообщении.
Введение хранилища «сухого» типа в эксплуатацию позволит надежно хранить отработанное ядерное топливо ЧАЭС в течение ближайших 100 лет.
Как отметил и.о. генерального директора ГСП «ЧАЭС» Владимир Песков, началу «горячих» испытаний предшествовала длительная подготовительная работа как на ХОЯТ-1, так и на ХОЯТ-2.
Перевозка осуществляется специальным вагоном-контейнером, который дополнительно выполняет функцию защиты персонала от радиационного облучения. Чтобы перевезти все отработанное ядерное топливо, которое сейчас хранится в хранилище «мокрого» типа ХОЯТ-1, нужно будет около десяти лет.
"Все операции, совершаемые в ХОЯТ-2, новые, а обращение с тепловыделяющими сборками непосредственно на новом хранилище является достаточно сложным и включает резку, переупаковку, высушивание, герметизацию в специальном пенале и дальнейшее горизонтальное размещение в сухом бетонном модуле для хранения", - прокомментировали в ГАЗО.
Как сообщалось, 7 сентября Государственная инспекция ядерного регулирования выдала Чернобыльской АЭС разрешение на ввод в эксплуатацию ядерной установки - промежуточного Хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2). ХОЯТ-2 предназначено для приема, подготовки и хранения в течение 100 лет отработанных тепловыделяющих сборок и дополнительных поглотителей, которые накопились на ЧАЭС.
За период генерации электроэнергии, с 1977 до 2000 года, на станции скопилось более 21 тыс. тепловыделяющих сборок, которые сейчас хранятся в хранилище отработанного ядерного топлива "мокрого" типа ХОЯТ-1. Старое хранилище не рассчитано на длительное хранение топлива и срок его эксплуатации ограничен. Все отработанные тепловыделяющие сборки должны быть перемещены в новопостроенное промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа ХОЯТ-2.
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