Украина за 8 мес. сократила экспорт электроэнергии на 26,1%

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии сократились на 33,6% (на 911 млн кВт-ч) – до 1 млрд 802,2 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Польшу возросли на 15,9% (на 137,1 млн кВт-ч) – до 1 млрд 1,5 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Молдову составили 130,3 млн кВт-ч, что на 71,4% (на 325 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-августе-2019.
В Беларусь в июле возобновился экспорт, который с начала года составил 46,9 млн кВт-ч.
В Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.
При этом Украина за восемь месяцев импортировала 1 млрд 816,9 млн кВт-ч электроэнергии, в т.ч. из Словакии поставлено 1 млрд 61,6 млн кВт-ч, из Венгрии – 463,8 млн кВт-ч, из Беларуси – 152,3 млн кВт-ч, из Румынии – 85,8 млн кВт-ч, из РФ – 53,4 млн кВт-ч.
Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за восемь месяцев текущего года из РФ импортировано 39,8 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,7 млн кВт-ч.
Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6 млрд 469,3 млн кВт-ч.
Структура экспорта электроэнергии в январе-августе 2019 и 2020гг:
|Страны
|8 мес-2019
|8 мес-2020
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|Венгрия
|2 536,604
|1 223,395
|-1 313,209
|-51,8
|Словакия
|113,096
|3,065
|-110,031
|-97,3
|Румыния
|63,520
|575,751
|512,231
|9,1 раз
|Польша
|864,334
|1 001,460
|137,126
|15,9
|Молдова
|455,277
|130,252
|-325,025
|-71,4
|Беларусь
|0,0
|46,900
|46,900
|100,0
|Россия
|0,0
|0,0
|---
|---
|Всего
|4 032,831
|2 980,823
|-1 052,008
|-26,1
Структура импорта электроэнергии в январе-августе 2020г:
|страны
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|июль
|август
|всего
|млн кВт-ч
|Венгрия
|97,009
|177,695
|97,109
|36,823
|16,409
|9,146
|10.840
|18,816
|463,847
|Словакия
|329,107
|270,412
|309,432
|102,937
|14,424
|8,008
|9.726
|17,536
|1 061,582
|Румыния
|23,617
|19,809
|26,765
|8,147
|2,307
|1,717
|1.210
|2,228
|85,800
|Польша
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0.0
|0,0
|0,0
|Молдова
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0.0
|0,0
|0,0
|Беларусь
|93,013
|48,882
|7,713
|2,700
|0,0
|0,0
|0.0
|0,0
|152,308
|Россия
|17,914
|33,994
|1,491
|0,0
|0,0
|0,0
|0.0
|0,0
|53,399
|Всего
|560,660
|550,792
|442,510
|150,607
|33,140
|18,871
|21.776
|38,580
|1 816,936
Данные: Минэкоэнерго