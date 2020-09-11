Украина за 8 мес. сократила экспорт электроэнергии на 26,1%

Украина в январе-августе 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 26,1% (на 1,052 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 2 млрд 980,8 млн кВт-ч, свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии сократились на 33,6% (на 911 млн кВт-ч) – до 1 млрд 802,2 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу возросли на 15,9% (на 137,1 млн кВт-ч) – до 1 млрд 1,5 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 130,3 млн кВт-ч, что на 71,4% (на 325 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-августе-2019.

В Беларусь в июле возобновился экспорт, который с начала года составил 46,9 млн кВт-ч.

В Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом Украина за восемь месяцев импортировала 1 млрд 816,9 млн кВт-ч электроэнергии, в т.ч. из Словакии поставлено 1 млрд 61,6 млн кВт-ч, из Венгрии – 463,8 млн кВт-ч, из Беларуси – 152,3 млн кВт-ч, из Румынии – 85,8 млн кВт-ч, из РФ – 53,4 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за восемь месяцев текущего года из РФ импортировано 39,8 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,7 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6 млрд 469,3 млн кВт-ч.



Структура экспорта электроэнергии в январе-августе 2019 и 2020гг:

Страны 8 мес-2019 8 мес-2020 изм. изм. млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % Венгрия 2 536,604 1 223,395 -1 313,209 -51,8 Словакия 113,096 3,065 -110,031 -97,3 Румыния 63,520 575,751 512,231 9,1 раз Польша 864,334 1 001,460 137,126 15,9 Молдова 455,277 130,252 -325,025 -71,4 Беларусь 0,0 46,900 46,900 100,0 Россия 0,0 0,0 --- --- Всего 4 032,831 2 980,823 -1 052,008 -26,1

Структура импорта электроэнергии в январе-августе 2020г:

страны январь февраль март апрель май июнь июль август всего млн кВт-ч Венгрия 97,009 177,695 97,109 36,823 16,409 9,146 10.840 18,816 463,847 Словакия 329,107 270,412 309,432 102,937 14,424 8,008 9.726 17,536 1 061,582 Румыния 23,617 19,809 26,765 8,147 2,307 1,717 1.210 2,228 85,800 Польша 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 Молдова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 Беларусь 93,013 48,882 7,713 2,700 0,0 0,0 0.0 0,0 152,308 Россия 17,914 33,994 1,491 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 53,399 Всего 560,660 550,792 442,510 150,607 33,140 18,871 21.776 38,580 1 816,936

Данные: Минэкоэнерго