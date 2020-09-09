Финансовые новости
- |
- 09.09.20
- |
- 19:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин намерен поручить Минэнерго провести «зеленые» аукционы до конца 2020 года
16:59 09.09.2020 |
Кабинет министров включил в проект плана приоритетных действий на 2020 год вопрос проведения аукционов по распределению квот поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, передает Энергореформа.
Согласно проекту плана, включенному в повестку дня заседания Кабмина 9 сентября, аукционы по распределению квот поддержки должны быть проведены не позже декабря 2020 года, ответственным за их проведения определено Министерство энергетики.
Кроме того, согласно проекту плана, в октябре должно быть принято распоряжение правительства об установлении годовых квот поддержки, а не позже ноября - внесены изменения в постановление Кабмина №1175 от 27 декабря 2019 года относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из ВИЭ согласно закону № 810-IX от 21 июля 2020 года об условиях поддержки возобновляемой энергетики.
В конце июля Министерство энергетики заявило, что приступило к определению годовых квот поддержки возобновляемой энергетики и разработке графиков проведения зеленых аукционов.
Согласно законопроекту №3658 (закон №810-IX), ценовое предложение участника "зеленого" аукциона для объектов солнечной и ветрогенерации, проводимого до 31 декабря 2024 года, не может быть выше 9 евроцентов/кВт, для аукционов, которые проводятся с 1 января 2025 года - не выше 8 евроцентов/кВт.
Ценовые предложения для производителей из других видов альтернативных источников энергии (кроме энергии солнца, ветра, доменного и коксующегося газов, а также электроэнергии, произведенной микро-, мини-, малыми ГЭС) не могут быть выше 12 евроцентов/кВт.
Законопроектом сохранятся действующая норма о ежегодном установлении Кабмином по представлению Министерства энергетики годовых квот поддержки производства возобновляемой энергии не позже 1 декабря на последующие пять лет. В то же время Кабмин определяется ответственным за установление графика проведения аукционов на следующий год.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выборы в Киеве: Как Кличко и Порошенко выталкивают «слуг» с политического ринга столицы
|Юрист Медведчука Якубовский стал замом Венедиктовой
|В Раде хотят обязать интернет-провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей
|Виталий Портников: Авторитаризм девальвирует государство
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Инвестгруппа ICU улучшила прогноз спада ВВП в 2020г до 5,7%
|Дефляция в Украине в августе уменьшилась до 0,2%, инфляция в годовом измерении выросла до 2,5% – Госстат
|«Нафтогаз» предлагает поручить ему проведение сейсмики одесского шельфа
|Кабмин намерен поручить Минэнерго провести «зеленые» аукционы до конца 2020 года
|В Украине до конца 2021 года создадут Нацоператора на рынке табака
|Соглашения о разделе продукции подпишут до конца года - Госгеонедр
Это интересно
|Представлена игровая приставка Xbox Series S. Она действительно очень доступна
|Стремительное падение Huawei. Годовые поставки смартфонов снизятся до уровня квартальных
|Skoda отправила в отставку самую компактную модель - электрокар Citigoᵉ iV
|Компания TikTok выиграла спор за украинский домен
|Билл Гейтс считает, что грузовики Tesla Semi и электрические самолёты «не взлетят»
|Мировой рынок смартфонов в 2020 году обвалится на 11 %
|Раскрыт новый Mercedes-Benz S-Class