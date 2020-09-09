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Соглашения о разделе продукции подпишут до конца года - Госгеонедр
16:01 09.09.2020 |
Соглашения о разделе продукции (СРП) с победителями конкурсов будут подписаны до конца года.
Как передает Укринформ со ссылкой на Государственную службу геологии и недр, об этом сказал глава Госгеонедр Роман Опимах во время дискуссии относительно стратегических направлений развития газодобычи.
В частности, Опимах подчеркнул, что Госгеонедра ведет активную работу по ускорению подписания договоров с победителями нефтегазовых конкурсов СРП и выразил надежду, что соглашения будут подписаны до конца года.
«Нам нужно найти общее видение и завершить процесс подписания соглашений, чтобы инвесторы смогли начать работу», - сказал он.
По словам Опимаха, Госгеонедра демонстрируют новый подход к недропользованию.
"Мы постоянно работаем над усовершенствованием сервисов, которые Служба предлагает недропользователям. Среди основных направлений нашей работы - модернизация законодательства, упрощение доступа к геологической информации, прозрачные механизмы получения специальных разрешений", - отметил глава ведомства.
Он выразил убеждение, что инвесторы и недропользователи уже почувствовали положительные изменения в отрасли, в результате чего происходит восстановление доверия к регулятору.
"Подтверждение этому - результат последнего аукциона по Будищанско-Чутовскому нефтегазовому участку, который стал рекордным по стоимости проданного спецразрешения, - 650 млн грн", - считает Опимах.
Как сообщалось, соглашение о разделе продукции предполагает, что Украина передает право частному инвестору на определенный срок проведения поиска, разведки и добычи полезных ископаемых на определенном участке недр и ведение связанных с соглашением работ, а инвестор обязуется выполнить порученные работы за свой счет с последующей компенсацией расходов и получением платы в виде части прибыльной продукции.
Конкурсы на заключение СРП на девяти участках: Балаклейском, Берестянскомя, Бузивском, Варвинском, Зинковском, Ивановском, Русановском, Софиевском и Угневском - объявил еще Кабинет министров Украины под председательством Владимира Гройсмана.
Межведомственная комиссия при Минэнергоугля 1 июля 2019 года определила победителей: ООО "Велл КО" - Угневский участок; Oil&Gas oversеas trading B. V. и ООО "Нафтогазексплуатация" - Зинковский участок; Ukrainian Energy L. L. C. - Варвинский участок; ООО "Гео Альянс Партнерство" и Geo Allianсе Рartnership B. V. - Софиевский участок; АО "Укргаздобыча" - Бузивский участок; ЗАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение" - Русановский участок; АО "Укргаздобыча" - Берестянский участок; АО "Укргаздобыча" и Vermilion Ukraine Exploration B. V. - Балаклейский участок; АО "Укргаздобыча" и Vermilion Ukraine Exploration B. V. - Ивановский участок.
Кабмин под председательством Гройсмана поддержал предложение межведомственной комиссии при Минэнергоугля заключить СРП с победителями конкурсов.
В феврале 2020 года в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды согласовали состав рабочей группы для согласования проектов СРП. Также был утвержден порядок согласования проектов СРП, состоявший в обмене замечаниями и предложениями к ним.
В июле правительство продлило на 6 месяцев срок заключения соглашений о разделе углеводородов на участки Бузивский, Зинковский, Ивановский, Берестянский, Балаклейский, Софиевский, Варвинский и Угневский. Такое решение аргументировалось тем, что победители конкурсов представили на рассмотрение межведомственной комиссии проекты соглашений, которые "требуют существенной доработки относительно соответствия законодательству Украины".
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