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Чернобыльская АЭС получила разрешение на «горячие» испытания ХОЯТ-2
09:13 08.09.2020 |
Чернобыльская АЭС получила разрешение на проведение «горячих» испытаний Хранилища отработанного ядерного топлива «сухого» типа (ХОЯТ-2).
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.
"Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала ГСП «Чернобыльская АЭС» отдельное разрешение на осуществление деятельности ввода в эксплуатацию ядерной установки Хранилища отработанного ядерного топлива «сухого» типа (ХОЯТ-2). Получение разрешения позволит начать «горячие» испытания с реальным отработанным топливом, которое будет перевозиться из хранилища «мокрого» типа (ХОЯТ-1) в новое хранилище «сухого» типа (ХОЯТ-2)", - говорится в сообщении.
За период генерации электроэнергии, с 1977 до 2000 года, на станции скопилось более 21 тыс. тепловыделяющих сборок, которые сейчас хранятся в ХОЯТ-1. Старое хранилище не рассчитано на длительное хранение топлива и срок его эксплуатации ограничен, поэтому все отработанные тепловыделяющие сборки должны быть перемещены в новое промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива «сухого» типа ХОЯТ-2.
Проведение «горячего» испытания будет заключаться в перемещении в новое хранилище 186 отработанных тепловыделяющих сборок, которые после обработки будут расположены в бетонных модулях хранения.
«Введение ХОЯТ-2 в эксплуатацию позволит безопасно хранить отработанное ядерное топливо ЧАЭС в течение ближайших 100 лет», - отметил первый заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Богдан Боруховский.
Как сообщал Укринформ, в начале сентября 2019 года на Чернобыльской АЭС завершены комплексные "холодные" испытания хранилища отработанного ядерного топлива №2.
Был получен сертификат соответствия законченного строительства объекта от Государственной архитектурной службы Украины, согласованы программы «горячих» испытаний и отчет по анализу безопасности.
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