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Зеркаль объяснила, как Украина «становится частью европейского рынка природного газа»
08:48 08.09.2020 |
Украина является единственной страной вне зоны ЕС, куда объемы закачки газа растут быстрее, чем в среднем по Европе. Об этом в Facebook написала советник главы правления Нафтогаза Елена Зеркаль, передает УНН.
"Пока Европейская Комиссия думает над правовой позиции по интеграции энергетических рынков Украины и ЕС, реальная интеграция уже происходит. Драйвером интеграции при этом выступает фактор не политический, а экономический. Украина де-факто становится частью европейского рынка природного газа", - написала представительница компании.
По ее словам, украинские газохранилища уже пользуются такие мировые трейдеры как Shell, Engie и RWЕ и спрос продолжает расти.
"Украина является единственной страной в категории "вне зоны ЕС", куда объемы закачки газа растут быстрее, чем в среднем по Европе (согласно данным Gas Infrastructure Europe). Сегодня наши хранилища заполнены на 84% - всего за время независимости - и европейские компании продолжают закачивать у них газ", - сообщила она.
Также Зеркаль отметила, что росту доверия западных трейдеров к нашим газохранилищам способствуют как приведение законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС, так и предложение с нашей стороны новых услуг и продуктов.
Кроме того, виртуальный реверсный поток на украинском-словацкой границе и более привлекательный таможенный режим в Украине продолжают побуждать трейдеров в Европе активно использовать украинские газовые хранилища.
"Именно так и должны проходить интеграционные процессы - постепенно мы становимся интересными и привлекательными для европейского бизнеса, который точно знает, как добиваться результата в общении с европейскими бюрократическими структурами", - добавила она.
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