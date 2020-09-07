Транспортировка газа через ГТС Украины по shorthaul в августе выросла на 85%, до 2 млрд куб. м

Транспортировка природного газа ГТС Украины в режиме shorthaul (льготный транзитный тариф для определенных точек, который может использоваться для закачки в ПХГ через "таможенный склад" - ИФ) в августе увеличилась на 84,8% (на 924,3 млн куб. м) по сравнению с июлем – до 2 млрд 14,3 млн куб. м.

По данным "Оператора ГТС Украины", такой рост связан с открытием с августа виртуального реверса со Словакией. В частности, по словацкому направлению в режиме shorthaul августовский объем составил 1 млрд 653,9 млн куб. м (+2,2 раза к июлю), венгерскому – 225,1 млн куб. м (+15,1%), польскому – 135,2 млн куб. м (-13%).

Всего за восемь месяцев 2020 года ОГТСУ транспортировал в режиме shorthaul 4 млрд 897,3 млн куб. м газа, в т.ч. из Словакии – 3 млрд 89,5 млн куб. м, Венгрии – 1 млрд 333,6 млн куб. м, Польши – 474,3 млн куб. м.

Услугой с начала года воспользовались 22 нерезидента и четыре украинских компании.

В ОГТСУ отмечают, что практически все объемы shorthaul были направлены заказчиками услуги в ПХГ для хранения в режиме "таможенный склад". В целом на хранение через "таможенный склад" с начала года направлено 8,2 млрд куб. м газа.

Кроме того, в январе-августе-2020 в режиме shorthaul были осуществлены тестовые транзитные операции по маршрутам Словакия-Венгрия, Словакия-Польша, Венгрия-Словакия, а также – из "таможенного склада" в эти три страны.

Как сообщалось, из-за снижения российского транзита ОГТСУ имеет значительные неиспользованные мощности на межгосударственных точках соединения в Западной Украине. Внедренная с 1 января 2020 года услуга shorthaul позволяет транспортировку газа между странами Восточной Европы через Украину по выгодным тарифам.



Данные о транспортировке shorthaul по странам (вход), млн куб. м

страна январь февраль март апрель май июнь июль август ВСЕГО Словакия 0,0 8,7 20,9 39,3 6,8 620,9 738,9 1653,9 3089,5 Польша 0,0 0,0 8,9 53,6 88,6 32,5 155,4 135,2 474,3 Венгрия 0,0 5,9 25,6 169,0 374,7 337,6 195,6 225,1 1333,6 ВСЕГО 0,0 14,6 55,4 261,9 470,1 991,0 1090,0 2014,3 4897,3

Данные: ОГТСУ