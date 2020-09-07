Транспортировка газа через ГТС Украины по shorthaul в августе выросла на 85%, до 2 млрд куб. м

По данным "Оператора ГТС Украины", такой рост связан с открытием с августа виртуального реверса со Словакией. В частности, по словацкому направлению в режиме shorthaul августовский объем составил 1 млрд 653,9 млн куб. м (+2,2 раза к июлю), венгерскому – 225,1 млн куб. м (+15,1%), польскому – 135,2 млн куб. м (-13%).
Всего за восемь месяцев 2020 года ОГТСУ транспортировал в режиме shorthaul 4 млрд 897,3 млн куб. м газа, в т.ч. из Словакии – 3 млрд 89,5 млн куб. м, Венгрии – 1 млрд 333,6 млн куб. м, Польши – 474,3 млн куб. м.
Услугой с начала года воспользовались 22 нерезидента и четыре украинских компании.
В ОГТСУ отмечают, что практически все объемы shorthaul были направлены заказчиками услуги в ПХГ для хранения в режиме "таможенный склад". В целом на хранение через "таможенный склад" с начала года направлено 8,2 млрд куб. м газа.
Кроме того, в январе-августе-2020 в режиме shorthaul были осуществлены тестовые транзитные операции по маршрутам Словакия-Венгрия, Словакия-Польша, Венгрия-Словакия, а также – из "таможенного склада" в эти три страны.
Как сообщалось, из-за снижения российского транзита ОГТСУ имеет значительные неиспользованные мощности на межгосударственных точках соединения в Западной Украине. Внедренная с 1 января 2020 года услуга shorthaul позволяет транспортировку газа между странами Восточной Европы через Украину по выгодным тарифам.
Данные о транспортировке shorthaul по странам (вход), млн куб. м
|страна
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|июль
|август
|ВСЕГО
|Словакия
|0,0
|8,7
|20,9
|39,3
|6,8
|620,9
|738,9
|1653,9
|3089,5
|Польша
|0,0
|0,0
|8,9
|53,6
|88,6
|32,5
|155,4
|135,2
|474,3
|Венгрия
|0,0
|5,9
|25,6
|169,0
|374,7
|337,6
|195,6
|225,1
|1333,6
|ВСЕГО
|0,0
|14,6
|55,4
|261,9
|470,1
|991,0
|1090,0
|2014,3
|4897,3
Данные: ОГТСУ