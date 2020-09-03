Газпром сократил транзит газа через ГТС Украины на 42%

За 8 месяцев 2020 ООО "Оператор ГТС Украины" протранзитировало 34,8 млрд кубометров газа в соответствии с новой транзитной сделкой. Это на 42% меньше, чем за этот же период прошлого года (59,6 млрд кубометров).

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ, передает Укринформ.

"С начала года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 80%. Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны. В западном направлении было протранзитировано 32,4 млрд кубометров газа ( -36%). В частности, в Польшу - 2,6 млрд кубометров, Словакию - 23,9 млрд кубометров, Венгрию - 5,9 млрд кубометров", - говорится в сообщении.

В трансбалканском направлении транзит составил 2,33 млрд кубометров (-73%). Из них 0,46 млрд кубометров - в Румынию и 1,87 млрд кубометров - в Молдову.

Падение транзита по южному маршруту ГТС Украины связано с запуском в январе 2020 года «Турецкого потока», по которому доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова.

Транзитное соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром», заключенное в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд кубометров (178 млн кубометров в сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн кубометров в сутки) в 2021-2024 годах.