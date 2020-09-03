Финансовые новости
- |
- 03.09.20
- |
- 11:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Газпром сократил транзит газа через ГТС Украины на 42%
08:31 03.09.2020 |
За 8 месяцев 2020 ООО "Оператор ГТС Украины" протранзитировало 34,8 млрд кубометров газа в соответствии с новой транзитной сделкой. Это на 42% меньше, чем за этот же период прошлого года (59,6 млрд кубометров).
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ, передает Укринформ.
"С начала года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 80%. Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны. В западном направлении было протранзитировано 32,4 млрд кубометров газа ( -36%). В частности, в Польшу - 2,6 млрд кубометров, Словакию - 23,9 млрд кубометров, Венгрию - 5,9 млрд кубометров", - говорится в сообщении.
В трансбалканском направлении транзит составил 2,33 млрд кубометров (-73%). Из них 0,46 млрд кубометров - в Румынию и 1,87 млрд кубометров - в Молдову.
Падение транзита по южному маршруту ГТС Украины связано с запуском в январе 2020 года «Турецкого потока», по которому доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова.
Транзитное соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром», заключенное в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд кубометров (178 млн кубометров в сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн кубометров в сутки) в 2021-2024 годах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зе-децентрализация: Как «слуги» создают в стране коллапс, превращая сокращенные РГА в зомби
ТОП-НОВОСТИ
|Западные кредиторы Украины предупредили ВР о проблемах с процедурой замены Холодницкого
|Пустыня на горизонте: Почему обеспечить Крым водой не захочет даже ООН
|Адвокат ПриватБанка заявляет о проигрыше в Печерском райсуде в споре с Суркисами о $350 млн
|Порошенко идет в мэры Киева? Почему Банковая испугалась билбордов лидера «Евросолидарности»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 03.09.20
|В августе продажи коммерческих авто снизились на 2%
|Средняя зарплата в агросекторе выросла до 10 тысяч гривень - Госстат
|Кабмин упростил доступ аграриям к удешевлению кредитов
|Украина привлечет €100 миллионов на восстановление прифронтовых территорий
|Цены на нефть слабо меняются 3 августа после падения в среду на 2%
Это интересно
|Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией
|Google начала отображать сведения о лицензированных изображениях в результатах поиска
|Исследование: во втором квартале 2020 года случаи скрытого браузерного майнинга выросли на 163%
|Lexus ES впервые получил полный привод
|Amazon получил разрешение на авиаперевозки и скоро сможет доставлять товары дронами
|Бизнесу Sony по производству электроники в будущем отводится вспомогательная роль
|Mercedes-Benz подтвердил отказ от купе и кабриолета S-Class