Доля нерезидентов в ПХГ Украины составляет почти треть от всех запасов

Иностранные компании довели принадлежащие им запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины до 7,9 млрд куб. м, что составляет 30,9% от накопленного на 31 августа (25,6 млрд куб. м), сообщила пресс-служба АО "Укртрансгаз" (УТГ).

По ее данным, с начала 2020 года нерезиденты закачали в ПХГ страны 6,8 млрд куб. м газа, что в 4,5 раза превышает прошлогодний показатель. Резиденты закачали 6,5 млрд куб. м газа, что на 63% меньше, чем в январе-августе-2019.

В целом объем закачки в хранилища с начала года составил 13,3 млрд куб. м, что на 9% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Весь объем газа, принадлежащий иностранным трейдерам в ПХГ Украины, хранится в режиме "таможенный склад" (возможность хранения в течение трех лет без уплаты налогов и таможенных сборов - ИФ), что в 4,4 раза больше, чем на 31 августа 2019 года. В свою очередь, украинские компании хранят в режиме "таможенный склад" 1,3 млрд куб. м газа.

По данным УТГ, существующие запасы в ПХГ страны составляют 21% от газового запаса Европы.

"За год количество наших иностранных клиентов выросло вдвое. Все это доказывает, что Украина стала полноправным игроком на газовом рынке Европы. Это результат работы команды оператора ПХГ Украины, которая своевременно отреагировала на текущую ситуацию на мировом газовом рынке, привлекла иностранных заказчиков и обеспечила максимально возможный уровень наполнения украинских ПХГ", - отметил врио генерального директора УТГ Сергей Перелома.

Как сообщалось, в систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).