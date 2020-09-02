Госгеонедр указывает «Нафтогазу» на законность аукциона на Будищанско-Чутовский нефтегазовый участок

Обжалование группой "Нафтогаз" отмены в 2017 году спецразрешений на Будищанско-Чутовский нефтегазовый участок было отклонено судебными инстанциями на всех этапах рассмотрения.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) 1 сентября в ответ на обвинения "Нафтогаза" по итогам накануне проигранного "дочкой" НАК аукциона, передает Энергореформа.

"Перед вынесением на аукцион участок прошел все необходимые согласования. В аукционе приняли участие пять компаний, в том числе АО "Укргазвыдобування" (группа "Нафтогаз"), которая заняла второе место по результатам торгов, предложив за лот 650 млн грн. Победитель торгов ООО "Нафтогазгеоразведка" "("ДТЭК Нефтегаз" - ЭР) предложило за специальное разрешение 650,5 млн грн", - отметила Госгеонедр.

В службе напомнили, что законность аннулирования "Нафтогазу" спецразрешения на Будищанско-Чутовский участок была подтверждена решениями Киевского апелляционного суда от 14 ноября 2017 года и Высшего административного суда Украины от 14 декабря 2017 года, а также постановлением Верховного суда Украины от 30 января 2018 года.

Прозрачными и конкурентными назвала прошедшие 31 августа этого года торги, на которых победила компания ДТЭК, член набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Наталия Бойко, поздравив главу Госгеонедр Романа Опимаха в Facebook с рекордной ценой, которая в 8 раз превысила стартовую.

"Нафтогаз" обеспечил конкуренту борьбу, что привело к повышению стоимости лота в 8 раз и поступлениям в государственный бюджет рекордной суммы в размере 650,5 млн грн от игрока из частного сектора", - отметила Бойко.

Она напомнила, что не была членом набсовета НАК в 2017 году, но за последний год набсовет активно занимается решением проблем и стратегическим развитием, в котором "Укргазвыдобування" является приоритетом.

В то же время в "Нафтогазе Украины" после аукциона заявили, что компания продолжит в судах отстаивать свои интересы на Будищанско-Чутовскую, Оболонскую и Писаревскую площади, права на которые ранее принадлежали компании и были аннулированы.

В НАК убеждены, что Госгеонедр в 2017 году необоснованно издала приказ об аннулировании специальных разрешений на вышеуказанные площади. Основанием для этого стали решения Полтавского облсовета, которые, по мнению компании, не содержат каких-либо обоснований и подтверждающих документов.

"Нафтогаз" указал, что в 2011-2017 годах инвестировал в освоение площадей почти 1 млрд грн, в том числе свыше 0,75 млрд грн - в Будищанско-Чутовский участок, на котором был выполнен комплекс 3D-сейсмических, гравиметрических, магнитометрических, геохимических исследований, проведена переобработка и переориентация всех имеющихся данных, пробурены три продуктивные скважины, открывшие три месторождения.