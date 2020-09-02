Рада приняла закон о цене электроэнергии для содержания общего имущества ОСМД

Верховная Рада внесла изменения в Заключительные и переходные положения закона "О рынке электрической энергии" для урегулирования поставок электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2098 во втором чтении проголосовало 276 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на ликвидацию правовой коллизии по поставкам электроэнергии для ОСМД. Она заключается в том, что согласно действующему законодательству, электричество для ОСМД не подпадает под определение "бытовой потребитель".

В связи с этим законом устанавливается, что электроэнергия, которая потребляется в многоквартирных жилых домах на технические цели (работу индивидуальных тепловых пунктов, котельных, лифтов, насосов и замковопереговорных устройств, принадлежащих владельцам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности), освещения дворов, ступеней и номерных знаков приобретается у поставщика универсальных услуг по ценам для бытовых потребителей.

По предложению народного депутата Алексея Кучеренко такая же цена установлена для дачных и дачно-строительных кооперативов, садовых обществ, гаражных кооперативов на электроэнергию для технических целей (работу насосов) и освещение территории.

Законом также установлено, что цены на электроэнергию для населения будут действоват для юридических лицами, являющихся собственниками (балансодержателем) имущества, которое используется для компактного поселения внутренне перемещенных лиц, а также для религиозных организаций в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды.