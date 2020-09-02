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Рада разрешила ограничивать продажу электроэнергии в рамках одного холдинга
15:43 01.09.2020 |
Верховная Рада обязала производителей электроэнергии раскрывать Национальной комиссии госрегулирования рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) условия двухсторонних договоров по продаже электроэнергии, если они заключены между входящими в состав одного вертикально интегрированного холдинга компаниями.
Как передает БизнесЦензор, соответствующая поправка была учтена при принятии во втором чтении законопроекта №2098 о тарифах на электроэнергию для объединений совладельцев многоквартирных домов.
Поправкой внесены изменения в часть четвертую статьи 66 закона "О рынке электрической энергии".
В частности, положения статьи дополнены абзацами следующего содержания:
"Стороны двустороннего договора, которые входят в состав одного вертикально интегрированного субъекта или являются аффилированными между собой в течение 3 рабочих дней после заключения двустороннего договора информируют регулятора о предмете договора, цене электроэнергии и/или порядке ее расчета (формирования), объеме электрической энергии и графике почасового объема купли-продажи электрической энергии, сроках и порядку поставки электрической энергии".
"Регулятор с целью обеспечения достаточного уровня ликвидности на рынке электрической энергии вправе устанавливать ограничения по месячному объему продаж электрической энергии по двусторонним договорами между производителями и другими участниками рынка электрической энергии, которые входят в состав одного вертикально интегрированного предприятия или являются аффилированными между собой. Такое ограничение не может быть больше 50% их месячного объема продаж электрической энергии".
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