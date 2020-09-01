Открыт первый в мире завод по производству стали без использования ископаемого топлива

Шведская металлургическая компания SSAB, энергетический концерн Vattenfall и горнорудная компания LKAB задумали проект HYBRIT (аббр. Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) несколько лет назад. Как вы заметили, в аббревиатуре присутствует слово «водород». Речь идет о производстве чугуна без использования ископаемого топлива и без выбросов парниковых газов с помощью зеленого водорода.

Вчера партнёры открыли первый пилотный завод по производству губчатого железа (служит сырьем для производства стали) в рамках этого проекта. В церемонии принял участие премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

«Прямо сейчас у нас есть историческая возможность делать то, что обеспечивает рабочие места здесь и сейчас, но также ускоряет климатический переход, который, как все понимают, необходим. Сегодня вы закладываете фундамент, который позволит шведской сталелитейной промышленности полностью избавиться от ископаемого топлива и углекислого газа через 20 лет. Вместе мы сможем перестроить Швецию в первую в мире нацию всеобщего благосостояния, свободную от ископаемого топлива», - отметил премьер-министр.

«Такое партнерство, как наше показывает, как мы можем стать лидером в переходе на инновационные продукты, не содержащие ископаемые углеводороды. Vattenfall стремится обеспечить жизнь без ископаемого топлива в течение одного поколения не только за счет безуглеродного производства [электроэнергии], но и за счет партнерских отношений, таких как HYBRIT, где мы можем использовать электричество в качестве источника инноваций для безуглеродного будущего. Наше электричество, производимое без использования ископаемых углеводородов, и его преобразование в водород являются ключевыми компонентами не только для стали, но и потому, что хранение водорода помогает балансировать энергосистему с зависимой от погоды выработкой электроэнергии», - заявил Магнус Холл, президент и генеральный директор Vattenfall.

Испытания будут проводиться в период 2020-2024 гг, сначала с использованием природного газа, а затем водорода, чтобы можно было сравнить результаты производства. Рамки HYBRIT также включают полномасштабные работы по замене нефтяных масел биомаслом на одном из существующих заводов LKAB по производству пеллет в Мальмбергете до 2021 года. Также ведется подготовка к строительству испытательного хранилища водорода на территории LKAB в Лулео, недалеко от пилотного завода.

Инициатива HYBRIT может позволить сократить выбросы углекислого газа на 10% в Швеции и на 7% в Финляндии, а также внести свой вклад в сокращение выбросов сталелитейной промышленности в Европе и во всем мире, говорится в заявлении. Сегодня сталелитейная промышленность эмитирует 7% общих мировых выбросов двуокиси углерода. С помощью HYBRIT, SSAB, LKAB и Vattenfall стремятся создать полностью безуглеродную цепочку создания стоимости от рудника до готовой стали, и внедрить совершенно новую технологию с использованием зеленого водорода вместо угля и кокса для снижения содержания кислорода в железной руде. Это означает, что в процессе вместо углекислого газа будет выделяться обычная вода.

Ряд проектов по использованию водорода в металлургических процессах начат и в других странах Европы.

В ноябре 2019 года запущена установка по производству экологически чистого водорода на сталелитейном предприятии Voestalpine в Линце (Австрия).

В том же месяце ThyssenKrupp Steel Europe начала на своём заводе в Дуйсбурге (Германия) серию испытаний, направленных на сокращение выбросов CO2 при производстве стали путём замены угля водородом.

В апреле 2020 года шведская металлургическая компания Ovako в сотрудничестве с Linde Gas AB провела полномасштабные испытания по использованию водорода для нагрева стали перед прокаткой.