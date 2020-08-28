НКРЭКУ вдвое снизила штрафы за сверхлимитное распределение газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила штрафы для предприятий-потребителей газа за превышение фактического годового потребления газа над заказанной потребителем годовой мощностью со 100% до 50% стоимости распределения сверхлимитного объема газа.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, также регулятор существенно продлил срок подачи корректировки заказанной мощности. Если раньше это было возможно только с 10 по 23 июля, то теперь это можно сделать с 10 июля до 15 сентября.

26 августа 2020 года НКРЭКУ утвердила изменения в Кодекс газотранспортной системы и Кодекс газораспределительных систем, предусматривающие снижение допустимого размера отклонения небалансов для заказчиков услуг транспортировки газа.

Согласно документу, размер допустимого отклонения для заказчиков услуг транспортировки (толеранс) снижен с 10% до 3%, а для заказчиков услуг транспортировки, являющихся операторами ГРС, - с 15% до 7,5%.

Кроме этого, предлагается дифференцированный подход к определению размеров допустимого отклонения в зависимости от объемов небаланса.