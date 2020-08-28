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НКРЭКУ вдвое снизила штрафы за сверхлимитное распределение газа
13:04 28.08.2020 |
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила штрафы для предприятий-потребителей газа за превышение фактического годового потребления газа над заказанной потребителем годовой мощностью со 100% до 50% стоимости распределения сверхлимитного объема газа.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Согласно сообщению, также регулятор существенно продлил срок подачи корректировки заказанной мощности. Если раньше это было возможно только с 10 по 23 июля, то теперь это можно сделать с 10 июля до 15 сентября.
26 августа 2020 года НКРЭКУ утвердила изменения в Кодекс газотранспортной системы и Кодекс газораспределительных систем, предусматривающие снижение допустимого размера отклонения небалансов для заказчиков услуг транспортировки газа.
Согласно документу, размер допустимого отклонения для заказчиков услуг транспортировки (толеранс) снижен с 10% до 3%, а для заказчиков услуг транспортировки, являющихся операторами ГРС, - с 15% до 7,5%.
Кроме этого, предлагается дифференцированный подход к определению размеров допустимого отклонения в зависимости от объемов небаланса.
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