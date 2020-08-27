Минэкономики пересмотрело среднюю цену импорта в Украину газа в июле в сторону уменьшения

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины пересмотрело среднюю цену импорта газа в июле до $124,44 (3 тыс. 150,4 грн) за 1 тыс. куб. м со $140,62 (3 тыс. 673,49 грн), передает Энергореформа.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 40,8% выше цены июня-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $88,37 (2 тыс. 357,32 грн), тогда как при прошлых данных рост цены был 59,1%.

Как сообщала Энергореформа, экс-исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Средние цены импорта газа украинскими предприятиями за 2015-20гг., $ за 1 тыс. куб. м:



2015 2016 2017 2018 2019 2020 Январь 358,7 231,4 229,5 272,9 318,0 175,3 Февраль 328,6 200,4 246,9 277,0 290,9 168,5 Март 308,7 198,6 248,1 274,6 263,1 153,7 Апрель 312,5 188,1 232,2 309,9 233,5 122,6 Май 278,7 181,5 208,4 260,0 215,2 98,1 Июнь 266,6 184,3 213,7 266,4 196,4 88,4 Июль 284,5 210,9 214,5 288,8 188,5 124,4 Август 254,0 199,1 210,1 286,7 178.3 Сентябрь 246,5 199,6 212,9 304,4 174,7 Октябрь 231,5 180,5 224,9 323,4 199,5 Ноябрь 229,7 188,9 239,5 339,2 177,4 Декабрь 238,8 230,0 252,9 329,0 176,7

Данные: Минэкономики