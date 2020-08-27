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Минэкономики пересмотрело среднюю цену импорта в Украину газа в июле в сторону уменьшения
18:04 26.08.2020 |
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины пересмотрело среднюю цену импорта газа в июле до $124,44 (3 тыс. 150,4 грн) за 1 тыс. куб. м со $140,62 (3 тыс. 673,49 грн), передает Энергореформа.
Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 40,8% выше цены июня-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $88,37 (2 тыс. 357,32 грн), тогда как при прошлых данных рост цены был 59,1%.
Как сообщала Энергореформа, экс-исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.
Средние цены импорта газа украинскими предприятиями за 2015-20гг., $ за 1 тыс. куб. м:
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|Январь
|358,7
|231,4
|229,5
|272,9
|318,0
|175,3
|Февраль
|328,6
|200,4
|246,9
|277,0
|290,9
|168,5
|Март
|308,7
|198,6
|248,1
|274,6
|263,1
|153,7
|Апрель
|312,5
|188,1
|232,2
|309,9
|233,5
|122,6
|Май
|278,7
|181,5
|208,4
|260,0
|215,2
|98,1
|Июнь
|266,6
|184,3
|213,7
|266,4
|196,4
|88,4
|Июль
|284,5
|210,9
|214,5
|288,8
|188,5
|124,4
|Август
|254,0
|199,1
|210,1
|286,7
|178.3
|Сентябрь
|246,5
|199,6
|212,9
|304,4
|174,7
|Октябрь
|231,5
|180,5
|224,9
|323,4
|199,5
|Ноябрь
|229,7
|188,9
|239,5
|339,2
|177,4
|Декабрь
|238,8
|230,0
|252,9
|329,0
|176,7
Данные: Минэкономики
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