НКРЭКУ повысила ответственность за небалансы на рынке газа

Энергорегулятор (НКРЭКУ), утвердил изменения в Кодексы газотранспортной и газораспределительной систем, предусматривающие снижение размеров допустимого отклонения для заказчиков услуг транспортирования газа и повышение величины корректировки.

Соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании 26 августа, передает Энергореформа.

Согласно проекту постановления, обнародованном на сайте комиссии после уточнений, размер допустимого отклонения для заказчиков услуг транспортирования (толеранс) снижен с 10% до 3%, а для заказчиков услуг транспортирования, являющихся операторами ГРС - с 15% до 7,5%.

При этом комиссия применила дифференцированный подход к определению величины корректировки в зависимости от размера отклонений.

10%-ный размер корректировки применяется при небалансах от 3% до 5% включительно, а для заказчиков-операторов ГРС - от 7,5% до 15%. Величина корректировки в размере 20% применяется при небалансах свыше 5% и 15% (для операторов ГРС).

Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон на заседании комиссии высказался в поддержку рассматриваемого решения, объяснив это, в частности, необходимостью создавать стимулы для заказчиков услуг транспортирования к более эффективному прогнозированию и работе на рынке.

"Ввиду того, что цена и уровень толеранса вполне лояльны, трейдеры не занимаются импортом, не покупают газ на рынке, не покупают у добытчиков, а отбирают у оператора ГТС, искусственно создавая небалансы. За май-июль у ОГТС трейдерами, даже не операторами газораспределительной системы, отобрано 1 млрд куб. м", - разъяснил Макогон.

По его словам, если не будет принято это решение, ОГТСУ ожидают большие технологические проблемы.

"В июле ОГТСУ закупил 450 млн куб. м, а у него отобрали 508 млн. куб. м. Больше, чем он закупил. Мы отбираем стратегические запасы", - отметил глава ОГТСУ.

По его мнению, ОГТСУ не должен подменять собой рынок, цена небаланса должна быть штрафная, а трейдеры должны покупать газ на рынке.

Он выразил надежду, что с принятием решения объем небалансов снизиться к нулю, подчеркнув, что на сегодня развитие рынка достигло уровня, который позволяет снижать уровень небалансов, а заказчики и потребители имеют все механизмы для этого.

"Никто не мешает подавать реноминации, чтобы сводить свои небалансы к нулю", - отметил он.

Как сообщала Энергореформа, рассмотрение соответствующего проекта постановления об утверждении изменений к некоторым постановлениям НКРЭКУ (внесение изменений в Кодекс ГТС и Кодекс ГРС) было внесено в повестку дня заседания НКРЭКУ после проведения открытых слушаний.

В свою очередь ассоциация "Газовые трейдеры Украины" (АГТУ) накануне отметила, что эти решения принимаются исключительно в угоду Оператору ГТС и никак не учитывают замечаний и предложений участников рынка.

По мнению ассоциации, у заказчиков транспортирования сегодня нет действенных механизмов для нулевого балансирования своего портфолио потребителей, поскольку не работает биржа с клиринговой системой, а двусторонних договоров для балансирования недостаточно.

АГТУ призвала НКРЭКУ не утверждать изменения в Кодекс газотранспортной системы, оставив толеранс и величину корректировки на уровне 10%.

В Ассоциации Энергореформе уточнили, что готовят жалобу в Антимонопольный комитет по поводу изменений в Кодексы.

НКРЭКУ объяснила, что намерена принять изменения в Кодексы ГТС и ГРС во избежание действий заказчиков услуг транспортирования, направленных на умышленное создание объемов суточного небаланса с целью его дальнейшего урегулирования Оператором ГТС по средневзвешенной цене закупки природного газа в газовых сутках (D), которая приближена к рыночной и не учитывает величину корректировки (10%).

По словам главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ) Артема Компана, предложенные НКРЭКУ изменения к кодексам ГТС и ГРС в части троекратного уменьшения допустимого отклонения небаланса и двукратного увеличения платы за небалансы усилит давление на поставщиков газа и в результате приведет к росту цен для конечных потребителей.