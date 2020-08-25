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За I квартал трейдеры импортировали 345 тысяч МВт-ч электроэнергии
08:49 25.08.2020 |
За I квартал 2020 года трейдеры закупили 2,387 млн МВт-ч электроэнергии, из которых 2,043 млн МВт-ч приобрели на внутреннем рынке, 345 тыс. МВт-ч - импортировали.
Как передает Укринформ, об этом говорится в отчете Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
По состоянию на конец I квартала 2020 года лицензию на перепродажу электрической энергии (трейдерскую деятельность) имел 21 субъект хозяйствования, но активными на рынке были только 5 из них. Всего за I квартал трейдеры закупили 2,387 млн МВт-ч электроэнергии. Из них 2,043 млн МВт-ч (86%) приобрели на внутреннем рынке, а еще 345 тыс. МВт-ч (14%) импортировали из Словакии, Венгрии, Румынии и Беларуси.
Объемы продаж электрической энергии трейдерами в отчетном периоде на внутреннем рынке составили 2,268 млн МВт-ч, экспорт (в Молдову и Венгрию) - 119 тыс. МВт-ч.
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