Финансовые новости
- |
- 25.08.20
- |
- 11:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Госгеонедра продала два участка недр за 2,2 миллиона
08:43 25.08.2020 |
Государственная служба геологии и недр 19 августа 2020 года провела повторные аукционы по двум лотам - Быстривскому месторождению с залежами минеральных природных столовых вод и по участку «Горщик» Емельяновского месторождения гранита.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.
"Состоялись повторные аукционы по двум лотам - Быстривскому месторождению с залежами минеральных природных столовых вод и по участку «Горщик» Емельяновского месторождения гранита. Спецразрешения проданы с незначительным повышением стартовой цены. Общая сумма вырученных средств составляет 2,195 млн грн", - говорится в сообщении.
Е-торги по еще двум лотам - участку «Железняки» с рудопроявлением Железняки полиметаллического оруденения (руды меди, никеля, кобальта, металлы платиновой группы) и Усть-Каменскому месторождению гранита - не состоялись из-за отсутствия необходимого количества претендентов.
Через 15 рабочих дней повторно пройдут аукционы по продаже этих объектов и будут проходить по методу пошагового снижения стартовой цены и последующего представления ценовых предложений.
Как сообщал Укринформ, Государственная служба геологии и недр на повторные аукционы четырех участков с залежами металлических и неметаллических полезных ископаемых 19 августа устанавливала скидку в 50%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. «Стрела-10» получит украинскую управляемую ракету
|«Другим - просьба не мешать». Как Зеленский по случаю праздника разъединил Украину
|VIP-агитатор «слуг»: Накажут ли Зеленского за гастроли под партийными флагами
|Руководитель САП Назар Холодницкий обнародовал приказ об увольнении по собственному желанию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото 25 августа слабо меняется в цене на фоне стабильного доллара
|Еврокомиссия одобрила предложения для увеличения торговли с Украиной
|Импорт легковых авто за 6 мес. сократился на 36 процентов
|За I квартал трейдеры импортировали 345 тысяч МВт-ч электроэнергии
|Госгеонедра продала два участка недр за 2,2 миллиона
|Цены на нефть 25 августа колеблются на фоне ураганов в США и COVID-рисков
Это интересно
|Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle
|Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer и старого Edge
|Владельцев VR-гарнитур Oculus обяжут завести аккаунт в Facebook
|Использовавшаяся в шестой раз ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink
|Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera
|Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года
|США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам