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Кабмин не хочет представлять интересы государства в деле «Роттердам+» - Сытник
09:20 21.08.2020 |
Кабинет министров не хочет представлять интересы государства в деле "Роттердам+".
Как передает Укринформ, об этом сообщил в интервью "Украинской правде" директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
Он, в частности, рассказал, что экспертиза установила 19 млрд грн убытков. После этого фигурантам дела объявили подозрения. Пострадавшим в этом уголовном производстве выступает народ Украины, который переплатил за электроэнергию вследствие существования формулы "Роттердам+".
Учитывая это НАБУ обратилось с письмом сначала к правительству экс-премьера Алексея Гончарука, а затем к новому Премьер-министру с просьбой обеспечить представительство интересов в этом деле.
"И логика этого письма была такова, что общество является потерпевшим, просьба обеспечить представительство интересов в уголовном производстве. Но мы получили ответ, что необходимо, чтобы представляла интересы именно прокуратура. Но если мы почитаем закон о прокуратуре, там написано, что прокуратура представляет интересы потерпевшего, когда компетентный орган отказался. И на сегодняшний день эта переписка свелась к тому, что, действительно, мы имеем определенный отказ представлять интересы в этом деле", - сказал директор бюро.
Он добавил, что "прямого отказа (от правительства - ред.) нет, но в то же время есть определенная рекомендация".
Директор ведомства отметил, что сейчас следствие по делу "Роттердам+" приостановлено, поскольку остаются не закрытыми вопросы, кто будет представлять интересы народа в этом деле, а также еще не поступили ответы на международно-правовые поручения.
Как сообщалось, 8 августа 2019 года НАБУ объявило экс-руководителю НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены на 18,87 млрд гривень убытки.
В частности, речь идет об экс-председателе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) действующем директоре ГП "Оператор рынка" (на момент введения "Роттердам+" - член НКРЭКУ) начальнике отдела НКРЭКУ; руководителе управления НКРЭКУ; заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевом операторе рынка теплогенерации Украины; директоре департамента одной из компаний указанной группы.
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