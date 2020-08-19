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Кабмин изменил формулу ценообразования для ресурса «Энергоатома» и «Укргидроэнерго»
15:14 19.08.2020 |
Кабинет министров изменил формулу для определения нижнего уровня продажи ресурса НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" на рыночных сегментах, разрешив использовать при расчетах не полную, а производственную себестоимость.
Соответствующие изменения к постановлению №694 от 5 августа относительно возложения специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО) приняты на заседании правительства в среду после внесения вопроса в его повестку дня с голоса по предложению Министерства энергетики.
"С целью более корректного исчисления показателя себестоимости предлагается в формуле определения покрытия себестоимости использовать не полную, а производственную себестоимость", - пояснил замминистра энергетики Юрий Бойко необходимость принятия изменений в ходе представления проекта постановления.
По его словам, таким образом, из себестоимости будут исключены те виды деятельности НАЭК, которые не относятся к ПСО, в частности, деятельность Ташлыкской ГАЭС, Александровской ГЭС и теплоснабжение городов-спутников АЭС.
Как сообщалось, согласно тексту постановления №694, НАЭК "Энергоатом" И ЧАО "Укргидроэнерго" должны обеспечивать средневзвешенную цену продажи электроэнергии на всех коммерческих сегментах на уровне не ниже цены покрытия себестоимости, высчитанной по специальной формуле.
В своем заявлении 13 августа "Энергоатом" назвал установление нормы о ценообразовании дискриминационным по отношению к генкомпании и обратил внимание на то, что она появилась уже в процессе доработки проекта постановления, утвержденного правительством 5 августа.
В свою очередь, Минэнерго заявило, что формула для расчета нижнего уровня цены продажи электроэнергии НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" на рынке определена с целью предотвращения продажи ресурса в убыток.
"Энергоатом" на первом после внесения изменения в положение о ПСО аукционе Украинской энергетической биржи по двусторонним договорам не смог реализовать предложенные 249,6 тыс. МВт-ч базовой нагрузки с периодом поставки 19-31 августа по граничной цене 1300 грн/МВт-ч.
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