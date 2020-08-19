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Япония рассматривает проект «плантаций» биомассы для энергетики
12:15 19.08.2020 |
Японское правительство рассматривает возможность выращивания "энергетических лесных плантаций" для получения биомассы в качестве топлива для электростанций, сообщило в среду информационное агентство Киодо со ссылкой на официальных лиц.
По их мнению, повышение зависимости страны от лесной биомассы поможет сгладить климатические изменения, поскольку растущие леса через фотосинтез поглощают углекислый газ. В свою очередь использование древесной биомассы, получаемой от плантаций быстрорастущих пород деревьев, сократит выброс нового углекислого газа в атмосферу.
В настоящее время японцы используют для электростанций в качестве топлива биомассу, получаемую во время прореживания лесов от упавших веток или деревьев, а также от отходов древесины, идущей на промышленные нужды.
Высадив "энергетические плантации" для выращивания исключительно биомассы, как полагают в правительстве Японии, можно будет сократить трудовые и лесоводческие затраты на одну треть, поскольку прореживание лесов будет якобы ненужным.
Вместе с тем, лет 20 назад в Японии, как стало известно РИА Новости, был более распространен другой взгляд по вопросу лесов. В условиях влажного японского климата склоны гор плотно зарастают вечнозелеными деревьями, которые "душат" друг друга, их кроны не пропускают солнечного света и не дают расти траве. Без травы склоны гор не способны сдерживать дождевую воду и могут быть легко размыты, что ведет к эрозии и загрязнению водоемов.
К примеру, администрация префектуры Вакаяма тогда решила привлекать в лесной район Кумано молодежь из крупных городов. Через министерство сельского хозяйства, лесной промышленности и рыболовства по всей стране была широко разрекламирована работа в горах для тех, кто нуждается в трудоустройстве, чтобы заниматься именно прореживанием лесов.
Тем не менее, использование биомассы для электроэнергии, как отмечает Киодо, повысит степень энергетической самостоятельности Японии и обеспечит ее ресурсами на случай природных катаклизмов и чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, выращивание быстрорастущих деревьев вместо кедра, используемого обычно в Японии в строительных нуждах, позволит увеличить получение биомассы в 2,5 раза, считают в правительстве страны.
В июле этого года правительство Японии создало межведомственную группу экспертов для изучения технической целесообразности проекта "энергетических плантаций".
В настоящее время возобновляемые энергетические источники в Японии, такие как ветряные генераторы и солнечные батареи, дают 17% всей электроэнергии. Правительство страны поставило цель к марту 2031 года довести долю возобновляемой энергии до 22-24%, а выбросы парниковых газов сократить к 2030 году на 26%.
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