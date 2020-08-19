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Газодобывающие компании пересматривают свои программы в сторону сокращения
07:59 19.08.2020 |
Газодобывающие компании инициируют пересмотр своих программ, сокращая производственные планы.
Об этом сказал глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах в интервью изданию Главком.
Он отметил, что цены на газ упали не только в Украине, но и во всем мире и такая тенденция негативно отразилась на деятельности предприятий и на их планах.
"Какой будет добыча в следующем году, трудно сказать. Сегодня компании инициируют пересмотр своих программ: если были обязательства условно пробурить определенное количество скважин, то теперь это количество переносится на следующий год, а порой и просто уменьшается. Важно понимать, что это объективные причины: у компаний нет денег на реализацию масштабных проектов", - сказал Опимах.
По его словам, теперь инвесторы выбирают наименее финансово рискованные проекты.
"К примеру, если есть три скважины, то в первую очередь примут ту, которая наименее рискованная. С другой стороны, такие вызовы порождают и положительные вещи: чтобы выжить, компания пытается работать более эффективно с применением передовых технологий, минимизации рисков, повышения эффективности управленческих и технологических процессов", - отметил глава Госгеонедр.
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