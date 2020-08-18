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Главным госинспектором по ядерной безопасности назначили Григория Плачкова
13:07 18.08.2020 |
Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) Григорий Плачков приступил к исполнению обязанностей главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности.
Как передает Укринформ, об этом пресс-служба ГИЯРУ сообщила в Фейсбуке.
Отмечается, что согласно изменениям в положение о Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров №652 от 29 июля 2020 года, предусмотрено, что председатель ГИЯРУ по должности является главным государственным инспектором по ядерной и радиационной безопасности. Согласно этому решению с 17 августа 2020 года председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков приступил к выполнению определенных обязанностей.
Как сообщал Укринформ, в пояснительной записке к постановлению №652 говорится, что его приняли для усиления эффективности государственного надзора за соблюдением законодательства в сфере использования ядерной энергии, норм и правил по ядерной и радиационной безопасности.
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