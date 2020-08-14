Клиенты Укртрансгаза смогут отслеживать онлайн свободные мощности газохранилищ

В августе 2020 АО "Укртрансгаз" как оператор подземных газовых хранилищ (ПХГ) начал ежесуточно обнародовать актуальную информацию о свободных мощности газохранилищ на сайте.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что к Информационной платформе оператора газохранилищ добавлена ​​функция мониторинга свободной мощности закачки и отбора газа как на текущие, так и на следующие сутки.

Благодаря новому сервису заказчики услуг хранения газа - а сегодня это 700 украинских и 72 иностранные компании - могут в личном кабинете видеть уточненную информацию о свободных мощностях закачки и отбора газа 24/7.

В компании уточнили, что введение мониторинга свободной мощности не является требованием украинского Кодекса газохранилищ, но соответствует стандартам работы информационных ресурсов большинства операторов хранения газа в ЕС.

По состоянию на 13 августа 2020 года, Укртрансгаз закачивает более 100 млн кубометров газа в сутки, объем газа в ПХГ уже превысил 23 млрд кубометров.

Как сообщал Укринформ, на начало августа 2020 года в украинских подземных хранилищах газа находилось более 22 млрд кубометров газа, из них 5,2 млрд принадлежат иностранцам и хранятся в режиме "таможенного склада".

Наполнение украинских газохранилищ в этом году проходит рекордными темпами.