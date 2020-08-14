Энергия ветра и солнца в мировой энергетике вытесняет уголь, но не так быстро, как хотелось бы

Согласно данным аналитического центра Ember, с 2015 года доля солнечной и ветровой энергии в мировой энергетике увеличилась вдвое. В настоящее время она составляет около 10 % всего объёма вырабатываемой энергии, приближаясь к уровню атомных электростанций.

Альтернативные источники энергии постепенно вытесняют уголь, производство которого снизилось в первой половине 2020 года на рекордные 8,3 % по сравнению с тем же периодом 2019 года. По данным Ember, на долю энергии ветра и солнца пришлось 30 % этого сокращения, в то время как большая часть спада произошла из-за пандемии коронавируса, повлекшей за собой снижение спроса на электроэнергию.

Исследование Ember охватывает 48 стран, на которые приходится 83 % мирового производства электроэнергии. По количеству электроэнергии, вырабатываемой за счёт ветра и солнца, сейчас лидируют Великобритания и ЕС. В настоящее время на эти альтернативные источники энергии в Германии приходится 42 % энергопотребления, в Великобритании - 33 % и 21 % в ЕС.

Это гораздо выше по сравнению с тремя главным «загрязнителями» атмосферы углеродом в мире: Китаем, США и Индией. В Китае и Индии ветровая и солнечная энергетика вырабатывает примерно десятую часть всей электроэнергии. Причём на долю Китая приходится более половины всей угольной энергетики в мире.

В США около 12 % всего объёма электроэнергии получают от солнечных и ветряных ферм. Согласно прогнозу, опубликованному ранее на этой неделе Управлением энергетической информации США, возобновляемые источники энергии будут самым быстрорастущим источником производства электроэнергии в этом году. В апреле 2019 года общий объём энергии в США, вырабатываемой из «зелёных» источников, впервые превысил долю уголя, благодаря чему прошлый год стал рекордным для возобновляемых источников энергии. Согласно данным Reuters, по итогам 2020 года, как ожидается, доля возобновляемых источников энергии и атомной энергии в структуре электроэнергетики США превысит долю угля.

Все это обнадеживает, но до достижения цели, указанной в Парижском климатическом соглашении от 2015 года, по предотвращению нагрева планеты более чем на 1,5°С по сравнению с доиндустриальным уровнем, предстоит пройти ещё долгий путь. Чтобы достичь этой цели, необходимо сокращать потребление угля на 13 % ежегодно в течение следующих 10 лет, а выбросы углекислого газа должны практически исчезнуть к 2050 году.

«Тот факт, что во время глобальной пандемии выработка угля упала всего лишь на 8 %, показывает, насколько мы всё ещё далеки от реализации задачи, - отметил Дэйв Джонс (Dave Jones), старший аналитик Ember. - У нас есть решение, оно работает, но это происходит недостаточно быстро».