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Почти все страны ЕС подписали ноту протеста в защиту «Северного потока - 2»
08:18 14.08.2020 |
24 страны Европейского Союза подписали ноту протеста против вмешательства США в ход строительства газопровода "Северный поток - 2". В европейских дипломатических кругах вечером в четверг, 13 августа, подтвердили изданию Die Welt, что демарш, содержащий обвинение в нарушении международного права, был направлен МИД США еще в среду.
Несмотря на то что далеко не все члены ЕС участвуют или поддерживают строительство газопровода, содружеству удалось выработать практически единую позицию. Только три страны отказались поддержать ноту протеста - информации о том, какие именно это страны, пока нет.
Содержание демарша повторяет заявление верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, сделанное еще 17 июля. В нем он выразил глубокую озабоченность участившимися случаями применения санкций против европейских компаний и их интересов. "Европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами", - отметил он.
Во вторник немецко-финская энергетическая компания Uniper в своем отчете предупредила акционеров, что из-за американских санкций "возросла вероятность того, что строительство газопровода затянется или вообще не будет завершено".
Строительство газопровода "Северный поток - 2"
США выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2". По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по прокладке труб по дну Балтийского моря приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Меры предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.
После вступления санкций в силу швейцарская компания Allseas приостановила участие в проекте. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае, но датские власти в настоящее время запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.
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