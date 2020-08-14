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Оператора ГТС Украины приняли в Европейский альянс чистого водорода
08:05 14.08.2020 |
Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) вошел в новый Европейский альянс чистого водорода.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".
«Очень важно, что Оператор ГТС Украины начинает свое участие в альянсе вместе с семейством европейских операторов ГТС с самого начала. Это позволяет своевременно и правильно приобщиться ко всем возможностям, в частности по обмену информацией и налаживаниея партнерства вдоль всей цепочки», - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.
Членство в Альянсе предусматривает привлечение Оператора ГТС Украины к ключевым стратегическим форумам, круглым столам и другим мероприятиям по имплементации Водородной стратегии для климатически нейтральной Европы с участием высших руководителей профильных компаний и институтов.
Отмечается, что внедрение водородных технологий приобретает актуальность в ЕС вследствие стремительного развития возобновляемой энергетики и реализации «Зеленого соглашения», направленного на переход к безуглеродной экономике континента до 2050 года.
«Спрос на водород будет расти. Водородная экономика, вероятно, начнется с локальных индустриальных кластеров, которые в дальнейшем будут масштабироваться и интегрироваться. Оператор ГТС Украины учитывает это в своей стратегии и уже сейчас начинает изучать технологические, регуляторные и экономические аспекты транспортировки восстановительных газов (водорода, биометана и синтетического метана)по магистральным газопроводам», - добавил заместитель генерального директора по развитию и трансформации ОГТСУ Павел Станчак.
В компании напомнили, что в соответствии с действующим контрактом между украинским Нафтогазом и российским Газпромом, объемы транспортировки природного газа по территории Украины из России в Европу будут существенно уменьшаться в течение 2020-2025 годов, а дальнейшие перспективы пока неопределены. В случае реализации сценария нулевого транзита после 2025 года в Украине освободятся значительные объемы мощностей магистральных газопроводов, которые могут быть использованы для транспортировки возобновляемых газов потребителям Украины и стран Европы.
Таким образом, определение возможности транспортировать и хранить возобновляемые газы (водород, биометан и синтетический метан) становится одной из приоритетных задач для Украины.
Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance) образован Европейской комиссией 8 июля 2020 года для поддержки развития отрасли и во исполнение принятой Водородной стратегии для климатически нейтральной Европы.
Альянс привлекает к членству широкий круг стейкхолдеров - представителей государственных органов, бизнеса и профессиональных ассоциаций, которые заинтересованы в развитии производства водорода, его транспортировке и потреблении.
Вместе с Оператором ГТС Украины, членами Альянса стали такие европейские операторы ГТС, как Enagás S.A. (Испания), GAZ-SYSTEM (Польша), GRTgaz (Франция), Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Ontrans (Германия), Snam (Италия) и другие компании.
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