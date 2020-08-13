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Украина увеличила экспорт электроэнергии на 30%
07:59 13.08.2020 |
Экспорт электроэнергии в июле 2020 года достиг 133 млн кВт-час, что на 30% больше, чем в июне; Украина начала экспортировать электроэнергию в Беларусь.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".Отмечается, что 85,7% электроэнергии в июне экспортировалось в Польшу (114 млн кВт-час). В то же время, объемы экспорта в июле превысили импорт в 6,1 раза.
Кроме этого, впервые с сентября 2014 года возобновился экспорт электроэнергии в Беларусь. Этот показатель за июль составил 12 млн кВт-час - 9% от общего объема экспорта.
Также в июле возобновился экспорт электроэнергии в Румынию и Словакию, который суммарно составляет лишь 1,9% от всего экспорта.
Экспорт в энергосистемы России и Молдовы в июле 2020 года не осуществлялся, отметили в Укрэнерго.
Для обеспечения операционной безопасности "острова Бурштынской ТЭС" в июле был ограничен экспорт в Венгрию на 2,35 млн кВт-час, Словакию - на 1,6 млн кВт-час и Румынию - 0,5 млн кВт-час.
Как сообщал Укринформ, 22 июля в полночь начался экспорт произведенной украинскими АЭС электроэнергии в Беларусь. Туда направлен реализованный ГП "НАЭК" Энергоатом "на площадке Украинской энергетической биржи объем - 12 тыс. МВт-час. электроэнергии с поставкой в период с 22 до 31 июля 2020 года по средневзвешенной цене 948 грн за 1 МВт-час.
По словам председателя парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса, это первые экспортные поставки Энергоатома с 2004 - 2005 годов, когда компания осуществляла экспорт в РФ.
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