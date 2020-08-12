Кабмин утвердил нулевую норму формирования страхового запаса газа в 2020г

Кабинет министров Украины утвердил нулевую норму формирования страхового запаса в 2020 году для поставщиков природного газа.

Соответствующее постановление принято на заседании КМУ в среду без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, принятие решения даст возможность снизить финансовую нагрузку на поставщиков газа. При этом средства в размере 2,037 млрд грн в летний период и 3,396 млрд грн в зимний период могут быть направлены на покупку дополнительного ресурса на внутреннем и внешних рынках.

Как сообщалось, формирование страхового газа предусмотрено законом "О рынке газа". Изначально закон предусматривал формирование всеми поставщиками страхового запаса в размере 50% месячного объема поставки. Позже Рада снизила требование, делегировав Кабмину полномочия по определению конкретного размера страхового запаса на каждый год и установив верхний предел в 10%.

Норма о формировании страхового запаса критикуется частными компаниями-поставщиками, которые не хотят "замораживать" средства, закачивая газ в ПХГ. В то же время в "Нафтогазе" ранее отмечали, что все участники рынка должны нести солидарную ответственность за создание страхового запаса газа.

По состоянию на 10 августа 2010 года в ПХГ Украины накоплено 23,3 млрд куб. м газа.