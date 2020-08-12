Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались - глава PGNiG





Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались. Об этом заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский, передает angi со ссылкой на РИА «Новости».

Несколько лет назад польские власти возлагали большие надежды на добычу сланцевого газа. Американские специалисты подсчитали, что на территории страны можно добыть до триллиона кубометров сланцевого газа. Однако эти планы не были реализованы по причине того, что сланцевый газ в Польше залегает на значительно большей глубине, чем в США, а также из-за падения мировых цен на газ.

Отвечая на вопрос, оправдались ли надежды Польши на добычу на территории страны сланцевого газа, Квечиньский сказал: «[Если речь идет о] ближайшем будущем - то, скорее всего, не совсем».

Он отметил, что Польша может вернуться к вопросу добычи сланцевого газа «в более далеком будущем, если удастся выработать методы для получения этого сланцевого газа».

Глава польского концерна отметил, что американская технология добычи сланцевого газа не подходит для применения в Европе.

«Надо сказать, что сланцевый газ в Польше не точно такой же, как в Соединенных Штатах. Технология, которая там хорошо себя оправдала, не оправдала себя в Европе. Это касается не только Польши, но и других стран, - пояснил он. - Так что этот "сон" мы пока должны отложить в сторону».