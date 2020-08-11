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Дубинский и еще 46 депутатов оспорили в КСУ законность «зеленого» тарифа
16:17 11.08.2020 |
Конституционный суд Украины открыл производство о неконституционности так называемого "зеленого" тарифа. Об этом говорится в решении суда, которое есть в распоряжении LIGA.net.
Инициаторами производства выступили 47 народных депутатов. Одним из авторов обращения в Конституционный суд в документе указан депутат от Слуги народа Александр Дубинский.
Они утверждают, что при принятии закона № 555-IV "Об альтернативных источниках энергии" Верховная Рада действовала вне своих полномочий, вопреки принципу разделения власти.
А принятый парламентов закон №2019-VIII "О рынке электроэнергии" якобы привел разбалансированию государственного бюджета и его к неправомерным расходам.
"Народные депутаты Украины считают, что Верховная Рада вышла за пределы своих полномочий, вмешавшись в сферу конституционных полномочий другой ветки власти, в частности исполнительной, безальтернативно установив на законодательном уровне коэффициенты и механизмы расчета "зеленого" тарифа", - говорится в документе.
Инициаторы производства утверждают, что в указанных законах ряд положений не отвечают статьям 6,8, 13, 19, 41, 42, 85, 92, 95 и 116 Конституции Украины. В частности, речь идет о тех нормах, которые вводят и устанавливают "зеленый" тариф возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), а также регламентируют покупку "зеленой" электроэнергии гарантированным покупателем,
На основании этого авторы обращения попросили Конституционный суд рассмотреть производство безотлагательно, учитывая "особенное общественное значение и экономически необоснованные расходы с государственного бюджета".
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