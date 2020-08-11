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Аукцион «Энергоатома» и «Укргидроэнерго» по продаже э/э «ГарПоку» по 10грн/МВт-ч отменили из-за отсутствия постановления Кабмина
08:25 11.08.2020 |
Первый аукцион 10 августа в рамках новой, переходной, модели возложения специальных обязательств по обеспечению э/э населения (ПСО), не состоялся из-за отсутствия соотвествующего поставновления Кабмина, передает Энергореформа.
Запланированный на 17.00 10 июля на Украинской энергетической бирже (УЭБ) аукцион по продаже НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") в рамках ПСО для населения по цене 10 грн/МВт-ч отменили из-за отсутствия публикации регламентирующего процесс постановления Кабинета министров.
"Постановления нет. Аукцион не состоится", - сообщила пресс-служба УЭБ интернет-порталу "Энергореформа".
При этом новую дату аукциона пока не стали называть.
В то же время в пресс-службе "Энергоатома" в комментарии уточнили, что объявят новый аукцион после обнародования постановления.
Как сообщала Энергореформа, Кабинет министров принял постановление о внесении изменений к действующей модели возложения специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии (ПСО), предусматривающих, в частности, продажу НАЭК "Энергоатом" электроэнергии "ГарПоку" в объемах, необходимых для обеспечения ресурсом населения, по цене 10 грн/МВт-ч, и увеличение объемов продажи атомной э/э на рынке двусторонних договоров. Ранее "Энергоатом" продавал электроэнергию "ГарПоку" для обеспечения населения по 566 грн/МВт-ч.
Согласно постановлению, ЧАО "Укргидроэнерго" также получило право продавать 30% своего ресурса по ПСО по 10 грн/МВт-ч.
Ранее 10 июля "Энергоатом" допустил перенос запланированных на этот день торгов в случае задержки публикации правительственного постановления об этом, принятого на заседании 5 августа с трехдневной доработкой.
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