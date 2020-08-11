Украина за 7 мес. снизила выручку от экспорта электроэнергии на 10%

Украина в январе-июле 2020 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 10% (на $20,901 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $188,664 млн, в т.ч. в прошлом месяце поставлено э/э на $5,505 млн.

По данным Государственной таможенной службы, в Венгрию за семь месяцев текущего года экспортировано электроэнергии на $91,99 млн, Польшу - на $49,675 млн, Румынию - на $35,783 млн, другие страны - на $11,216 млн.

Кроме того, Украина в январе-июле импортировала электроэнергию на $110,005 млн (в т.ч. июль - на $1,001 млн), в том числе из Словакии - на $52,575 млн, Венгрии - на $36,339 млн, Беларуси - на $10,468 млн, других стран - $10,623 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,1% (на $46,825 млн) по сравнению с 2018 годом - до $378,767 млн, в т.ч в Венгрию поставлено на $231,359 млн, Польшу - на $84,584 млн, Молдову - на $41,683 млн, другие страны - на $21,141 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году импортировала электроэнергию на $121,401 млн, в том числе из Беларуси - на $43,115 млн, Словакии - на $36,336 млн, Венгрии - на $26,485 млн, других стран - $15,465 млн.

В натуральном выражении Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом - до 6 млрд 469,3 млн кВт-ч, а импорт по итогам прошлого года составил 2 млрд 698,6 млн кВт-ч.