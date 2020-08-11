Финансовые новости
- |
- 11.08.20
- |
- 16:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина за 7 мес. снизила выручку от экспорта электроэнергии на 10%
07:54 11.08.2020 |
Украина в январе-июле 2020 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 10% (на $20,901 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $188,664 млн, в т.ч. в прошлом месяце поставлено э/э на $5,505 млн.
По данным Государственной таможенной службы, в Венгрию за семь месяцев текущего года экспортировано электроэнергии на $91,99 млн, Польшу - на $49,675 млн, Румынию - на $35,783 млн, другие страны - на $11,216 млн.
Кроме того, Украина в январе-июле импортировала электроэнергию на $110,005 млн (в т.ч. июль - на $1,001 млн), в том числе из Словакии - на $52,575 млн, Венгрии - на $36,339 млн, Беларуси - на $10,468 млн, других стран - $10,623 млн.
Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,1% (на $46,825 млн) по сравнению с 2018 годом - до $378,767 млн, в т.ч в Венгрию поставлено на $231,359 млн, Польшу - на $84,584 млн, Молдову - на $41,683 млн, другие страны - на $21,141 млн.
Кроме того, Украина в 2019 году импортировала электроэнергию на $121,401 млн, в том числе из Беларуси - на $43,115 млн, Словакии - на $36,336 млн, Венгрии - на $26,485 млн, других стран - $15,465 млн.
В натуральном выражении Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом - до 6 млрд 469,3 млн кВт-ч, а импорт по итогам прошлого года составил 2 млрд 698,6 млн кВт-ч.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Москаль обжаловал в суде постановление об укрупнении районов
ТОП-НОВОСТИ
|Узурпация по-маленькому. Зачем Зеленский срывает местные выборы 25 октября
|Так не доставайтесь вы никому: Почему «слугам» выгоднее не проводить местные выборы на Донбассе
|Позитив недели. Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетными комплексами типа ВGM-176В Griffin
|Виталий Портников: Согласны ли украинцы и далее выглядеть в глазах остального мира огромным пиратским кораблем?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дубинский и еще 46 депутатов оспорили в КСУ законность «зеленого» тарифа
|Москаль обжаловал в суде постановление об укрупнении районов
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.08.20
|Цены промпроизводителей Украины в июле выросли на 0,4% – Госстат
|Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса и новые стимулы в США, Brent - около $45,5 за баррель
|Золото 11 августа коррекционно дешевеет после достижения рекорда на прошлой неделе
Это интересно
|Первые в мире планшеты на Snapdragon 865+ и с экранами 120 Гц. Представлены Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+
|Стоимость сделки по приобретению TikTok может достичь $30 млрд
|Samsung представила умные часы Galaxy Watch 3: управление смартфоном жестами и продвинутые медицинские функции
|Представлены Galaxy Buds Live — вкладыши открытого типа с активным шумоподавлением и множеством датчиков
|Представлены флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra
|Илон Маск испытал прототип корабля для полета на Марс. Он взлетел на 150 м - и это успех
|Глава Ford подал в отставку