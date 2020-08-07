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Цена импортного газа за последний месяц выросла почти на 60%
13:36 07.08.2020 |
Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в июле 2020 года составила 3673,5 грн за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 140,62 долларов.
Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Таким образом, по сравнению с июнем 2020 года цена импортного газа выросла на 59,1% в долларовом эквиваленте (с 88,4 долларов за 1 тысячу кубометров) и на 55,8% в гривневом эквиваленте (с 2357,3 грн за 1 тысячу кубометров).
При этом по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 20,4% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров), и на -11,1% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров).
Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%.
В долларах цена газа в декабре составила 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров, что на 46,3% меньше, чем год назад.
Отметим, в последний раз цена импортного газа выросла в октябре 2019 года - до 199,5 долларов за 1 тысячу кубометров.
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