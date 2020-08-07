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Трое американских сенаторов пригрозили немецкому порту финансовым крахом из-за «Северного потока-2»
08:08 07.08.2020 |
Трое американских сенаторов в письме к администрации немецкого порта города Зассниц требуют немедленного прекращения работы над проектом "Северный поток-2".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.
В трехстраничного письме от 5 августа сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили серьезными последствиями, если компания, эксплуатирующая порт Мукран на Рюгене, немедленно не прекратит логистическую поддержку "Северного потока-2".
"Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку проекту Nord Stream 2, вы разрушите будущее финансовое выживание вашей компании", - говорится в письме, которое имеется в распоряжении издания.
Порт Мукран служит логистической базой для завершения строительства трубопровода. Он состоит из двух нитей, каждая длиной 1220 км. В целом около 160 км трубопровода еще не завершены. Большая его часть находится в датских территориальных водах, меньшая - в немецких.
Два судна под российским флагом "Фортуна" и "Академик Черский", которые должны достроить трубопровод, также находятся в этом порту.
Сенаторы обвиняют компанию Fährhafen Sassnitz GmbH в "сознательном предоставлении важных товаров, услуг и иной поддержки проекту Nord Stream 2". Трубы для трубопровода хранились в порту, и порт также обеспечивал провизией два российских судна.
"Ваши поставки на "Фортуну" или "Академик Черский", безусловно, приведут к санкциям в тот момент, когда один из двух кораблей опустит трубу в воду для строительства газопровода "Северный поток-2", - пишут три сенатора.
Три сенатора объясняют, что письмо служит официальным юридическим сообщением о том, что поддержка проекта связана с риском подвергнуть сам порт и его руководство и сотрудников юридическим и экономическим санкциям.
Проект оборонного бюджета США предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".
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