Финансовые новости
- |
- 04.08.20
- |
- 17:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки российского газа
16:59 04.08.2020 |
НАК "Нафтогаз Украины" не планирует возобновлять закупки природного газа у России, приостановленные в конце 2015 года. На данный момент "Газпром" не предложил конкурентоспособные цены и условия.
Об этом глава правления НАК Андрей Коболев заявил агентству Reuters.
"Реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ из России, если цены и условия будут конкурентоспособными. Но до сих пор Россия не предлагала газ на этих условиях", - сообщил он.
При этом Коболев отметил, что "Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России, и они это знают".
Коболев также сообщил, что "Газпром" в первом полугодии 2020 года прокачал по территории Украины 25 млн кубометров газа, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без новых лиц, но со сказками. Как Зе-команда идет на местные выборы
|Сбить рейтинг президента до 15%: Кто и зачем развернул кампанию против Ермака
|Виталий Портников: Кравчук - из поколения президентов, которые поддались на удочку Кремля
|Новый контролер. Станет ли сжиженный газ лучше по указке правительства
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дискаунтеры 4 августа поднимают цены на автогаз в регионах
|«Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки российского газа
|Объем выполненных стройработ в Украине в июне сократился на 1,7% - Госстат
|«Центрэнерго» показало 490 миллионов убытка за полгода
|За период карантина статус безработного получили более 395 тысяч украинцев
|Нефть 4 августа дешевеет на 1,5% на опасениях за спрос на сырье
Это интересно
|Google представила Pixel 4a: камера почти как у Pixel 4, «голый» Android и OLED-экран за $349
|Представлен игрофон Xiaomi Black Shark 3S со 120-Гц дисплеем и ценой от $570
|Дональд Трамп дал Microsoft 45 дней на поглощение TikTok
|Microsoft приостановила переговоры с ByteDance о покупке TikTok
|Lamborghini показала 830-сильный гиперкар Essenza SCV12
|SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю
|17-летний подросток из Флориды задержан по подозрению во взломе Twitter