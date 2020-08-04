«Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки российского газа

НАК "Нафтогаз Украины" не планирует возобновлять закупки природного газа у России, приостановленные в конце 2015 года. На данный момент "Газпром" не предложил конкурентоспособные цены и условия.

Об этом глава правления НАК Андрей Коболев заявил агентству Reuters.

"Реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ из России, если цены и условия будут конкурентоспособными. Но до сих пор Россия не предлагала газ на этих условиях", - сообщил он.

При этом Коболев отметил, что "Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России, и они это знают".

Коболев также сообщил, что "Газпром" в первом полугодии 2020 года прокачал по территории Украины 25 млн кубометров газа, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.