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Суд просят признать отсутствие компетенции у нынешнего состава «тарифной» комиссии
07:42 04.08.2020 |
Окружной админсуд Киева просят признать отсутствие компетенции действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте суда.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.
Как отмечается, суд просят признать отсутствие компетенции действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
В частности истец указывает, что полномочия четырех из семи членов НКРЭКУ недействительны с 1 февраля 2020 года, что, по его мнению, имеет следствием определение всей НКРЭКУ такой, что не имеет соответствующей компетенции.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 1 июля утвердил схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
В частности, соответствующим указом предусмотрено, что до 1 июля 2020 года ротация применяется к члену НКРЭКУ Елене Антоновой; до 1 июля 2021 года - к Оксане Кривенко; до 1 июля 2023 года - к Алексею Магде; до 1 июля 2024 года - к Ольге Бабий и Дмитрию Коваленко; до1 июля 2025 года - к Руслану Кайдашу и Валерию Тарасюку.
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