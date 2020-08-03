Нацкомиссия снизила «зеленый» тариф на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила с 1 августа 2020 года ставки тарифа на электроэнергию, вырабатываемую их альтернативных источников энергии. Соответствующее постановление принято на заседании комиссии, сообщается на сайте НКРЭКУ.

Снижение тарифов с 1 августа предусмотрено законом 810-IX от 21 июля "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Согласно закону, для солнечных электростанций установлен тариф варьируется, в зависимости от срока введения СЭС в эксплуатацию: для введенных одними из первых - 7,37 грн/кВтч, одними из последних - 3,29 грн/кВтч. Для остальных СЭС будет действовать тариф в размере 3,83 грн/кВтч.

Также для СЭС, вмонтированных в фасады зданий и на крышах зданий, введенных в эксплуатацию после 30 июня 2015 года - 4,54 грн/кВтч.

Для ветряных электростанций тариф установлен в размере 2,82 грн/кВтч и 3,39 грн/кВтч.

Для СЭС и ВЭС предусмотрены надбавки к тарифу в 5% и 10% за использование украинского оборудования.

В постановлении НКРЭКУ перечислены 780 компаний, владеющих СЭС и 27 - ВЭС.