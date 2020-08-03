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Польша оштрафовала «Газпром» на 50 миллионов евро
12:04 03.08.2020 |
Управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK) Польши ввело штраф в отношении российского концерна "Газпром" в размере 213 миллионов злотых (в пересчете около 50 млн евро). Причиной штрафных санкций является отказ российского гиганта предоставить запрошенную Польшей информацию о контрактах в рамках строительства газопровода "Северный поток - 2", сообщил польский регулятор в понедельник, 3 августа.
Глава UOKiK Томаш Хрустный напомнил, что в начале года ведомство попросило "Газпром" предоставить имеющие отношения к делу документы - контракты, заключенные им с другими компаниями, финансирующими строительство "Северного потока - 2". Российский концерн не предоставил эту информацию, несмотря на юридические обязательства сотрудничать с польскими властями, указывается в заявлении.
"На мой взгляд, это является преднамеренным актом, который направлен на то, чтобы воспрепятствовать продолжению разбирательства", - подчеркнул Хрустный. 50 миллионов евро - это максимальный размер штрафа, предусмотренный за непредоставление информации по требованию регулятора, указал он далее.
Расследование в Польше ведется с 2018 года
О начале разбирательства в отношении "Газпрома" из-за его отказа от сотрудничества в антимонопольном разбирательстве вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2" польский регулятор сообщил в начале июня. Само расследование против "Газпрома" и его пяти партнеров по проекту Nord Stream 2 - швейцарской компании Engie Energy, австрийской OMV, немецких Uniper, Wintershall и нидерландской Shell - началось в 2018 году.
Польша неоднократно высказывалась против строительства "Северного потока - 2". Глава МИД страны Яцек Чапутович в марте назвал проект угрозой для Европы - не только энергетической безопасности континента, но и европейской солидарности. "Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика - "Газпрома". Это приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок", - заявил он.
Проект газопровода "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток протяженностью более 1,2 тыс. км каждая по дну Балтийского моря. Его проектная мощность 55 млрд кубометров газа в год. Запустить "Северный поток - 2" планировалось в 2019 году. Против газопровода выступают США, Украина, ряд балтийских стран, а также Румыния и Венгрия. В декабре 2019 года США ввели санкции против иностранных судов, занимающихся прокладкой "Северного потока - 2", в результате строительство было приостановлено.
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