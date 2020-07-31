«Нафтогаз» назвал условия продажи газа для населения после окончания спецобязательств

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обнародовала условия продажи газа для поставок населению после завершения действия специальных обязательств, что должно произойти уже 1 августа, сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что дивизион "Нафтогаз Коммерция" (через "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг") будет реализовать природный газ для поставщиков домохозяйств. Компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до конца месяца поставки.

Отмечается, что подход, предложенный дивизионом "Нафтогаз Коммерция", соответствует европейской практике, в соответствии с которой для долгосрочных контрактов и больших объемов действует формульная цена, а для других клиентов предлагается разнообразная линейка продуктов, зависящая от потребностей покупателя.

В пресс-службе сообщили, что цена по годовым контрактам будет определяться, исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спреда, а также условий оплаты. Предложенная формульная цена является прогнозируемой и полностью соответствующей рыночным ценовым индикаторам, и не создает перекосов на рынке.

В рамках указанного контракта предусмотрены различные условия расчетов: 100% предоплата; оплата частями каждые 10 дней в течение периода поставки; до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки.

Как сообщил директор Дивизиона "Нафтогаз Коммерция" Виллем Коппульс, в ближайшее время "Нафтогаз" также представит новую линейку продуктов для всех участников украинского газового рынка. В рамках этих предложений компании смогут формировать ресурс на разные периоды и условия.

Реализация квартальных продуктов будет происходить через электронную площадку "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) и стартует со следующей недели. На данный момент "Нафтогаз" предлагает на этой площадке продукты на месячной основе.

Кроме запуска новых продуктов, которые разрабатываются с учетом особенностей работы разных сегментов рынка газа в Украине, "Нафтогаз" продолжит работу с долгами, накопившимися во время действия режима ПСО и достигшими около 24 млрд гривен.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Кабинет министров Украины продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам (ПСО) для нужд населения - до 1 августа 2020 года.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев ранее заявил, что открытие в Украине конкурентного рынка газа для населения позволит "Нафтогазу" привлечь дополнительно миллиарды гривен, которые можно направить на увеличение поступлений в государственный бюджет.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.