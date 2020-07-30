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АМКУ обвинил регулятора НКРЭКУ в бездеятельности на рынке электроэнергии
15:06 29.07.2020 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) установил признаки нарушения закона о защите экономической конкуренции в бездеятельности Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на рынке электроэнергии и дал этому регулятору обязательные для рассмотрения рекомендации.
Как отмечается в этом документе от 2 июля, обнародованном на сайте АМКУ в среду, НКРЭКУ не представлял Кабмину предложения об улучшении условий режима специальных обязанностей (ПСО), ненадлежащим образом проводил и обнародовал результаты мониторинга функционирования рынка э/э, а также ненадлежащим образом обеспечивал оператором системы передачи работу балансирующего рынка.
Ссылаясь на письмо Службы безопасности Украины от 5 июня этого года, АМКУ указал на внедренный с марта этого года компаниями тепловой электрогенерации (ТЭС и ТЭЦ) механизм, заключающийся в продаже подконтрольным поставщикам объема электроэнергии, значительно превышающего объемы реальной генерации.
"Учитывая систематический профицит электроэнергии в ОЭС (объединенной энергосистеме - ИФ) Украины и создание прогнозируемых положительных небалансов ГП "НАЭК "Энергоатом", оператор системы передачи (ОСП) акцептует заявки ТЭС и ТЭЦ на разгрузку от общей установленной мощности, а не от диспетчерского графика нагрузки. После получения команды диспетчера на разгрузку ТЭС и ТЭЦ покупают соответствующие объемы электрической энергии у ОСП по цене РСВ (рынок на сутки вперед - ИФ) - 45% с целью выполнения договорных обязательств с подконтрольными поставщиками и последующей перепродажи на РСВ и получения сверхприбылей", - описало этот механизм антимонопольное ведомство.
По его мнению, следствием таких действий является искусственное падение цены РСВ, реализация большей части объема электроэнергии "Энергоатома" и ГП "Гарантированный покупатель" на балансирующем рынке по ценам, существенно ниже рыночных, риск необоснованного повышения тарифа "Укрэнерго" и в целом дестабилизация работы ОЭС Украины с потерями для госбюджета.
"Указанные действия отдельных участников рынка становятся возможными из-за прогнозируемости объемов и уровня цен электрической энергии, которые предлагаются на РСВ "Энергоатомом" и "Гарантированным покупателем". Причиной указанной "прогнозируемости" является несовершенный механизм ПСО", - указал АМКУ.
Комитет напомнил, что о таких рисках предупреждал НКРЭКУ и Минэнерго в октябре 2019 года и в мае 2020 года.
АМКУ также обвинил НКРЭКУ в утвержденных регулятором несовершенных правилах рынка, допускающих подобные манипуляции.
Антимонопольное ведомство добавило, что с момента запуска нового рынка электроэнергии 1 июля 2019 года НКРЭКУ ни разу не сообщал о нарушениях антимонопольного законодательства, а последний опубликованный им мониторинг оптового рынка сделан за третий квартал 2019 года.
В сообщении АМКУ также отмечено, что система управления рынком (MMS) не поддерживает всего необходимого функционала для ее управления, в результате чего часть диспетчерских команд фиксируется в ручном режиме, а не в программном комплексе, соответственно в ОСП участились случаи некорректного расчета цен небаланса и т.п.
В связи с этим АМКУ рекомендовал НКРЭКУ подать Кабмину свои рекомендации по улучшению режима ПСО, чтобы устранить искажение конкуренции на РСВ, создание искусственных небалансов "Энергоатома" и "Гарантированного покупателя" и недобросовестную конкуренцию производителей электроэнергии и трейдеров.
Среди других рекомендаций - обеспечение своевременного обнародования результатов мониторинга функционирования рынка электроэнергии и его сегментов, прозрачности и конкуренции на рынке, в том числе цен по двусторонним договорам и цен на организованных сегментах рынка, а также любых практик, приводящих к искажению или ограничению конкуренции.
АМКУ также рассчитывает получить от НКРЭКУ информацию о выявленных возможных признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях Оператора системы передачи за последний год. Речь, в частности, идет о формировании и предоставлении диспетчерских команд, которые приводили или могли привести к созданию искусственного дефицита на балансирующем рынке, нарушении обязательств по срокам оплаты за купленную/проданную электроэнергию на балансирующем рынке.
Антимонопольное ведомство напоминает НКРЄКУ, что регулятор должен сообщить о результатах рассмотрения рекомендаций в 15-дневный срок с момента их получения.
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